Polo femenino: por ayudar, Frances Townend fue arrollada por un camión y pasó cinco meses en un hospital; hoy juega el Mundial en Palermo

Eso de que los caballos son las piernas de los polistas nunca cobró tanto sentido. Frances Townend no reprime el llanto cuando cuenta lo que implica para ella estar representando a Inglaterra en el primer Mundial de polo femenino. Hace nueve años, casi perdió las piernas en un accidente vial. Hoy carece de fuerza y sensibilidad en la pierna derecha, tiene débil la izquierda y camina con dificultad, con la asistencia de un bastón-muleta. Arriba del caballo, es una más.

“Cuando monto el caballo se convierte en parte de mi ser. Se convierte en mis piernas”, explica Townend en medio de los festejos tras participar en la victoria por penales, 3-2, ante la Argentina, después de un 3-3 en el partido que cerró el grupo A. “Los caballos fueron tan buenos... Hicieron que la discapacidad que tengo pasara desapercibida. No podemos jugar sin los caballos. Ellos son los atletas”.

En mayo de 2013, Townend, médica, se detuvo en la autopista M4 para asistir tras un accidente de tránsito y la atropelló un camión. “Vi los faros bajar por la banquina y no tuve tiempo para moverme. Lo siguiente que recuerdo es estar de espaldas, atrapada debajo del hombre al que estaba auxiliando, luchando por respirar mientras un policía me asistía”, rememora. Sufrió fracturas de costillas, perforaciones en los pulmones, roturas de la arteria aorta y del hígado, sangrado intestinal, lastimaduras en un riñón, fracturas cervicales y pélvicas y, sobre todo, quebraduras en las piernas. Primeramente le dijeron que debían amputárselas de las rodillas hacia abajo. Después de cinco meses en el hospital, que no podría volver a caminar. “Lo más difícil fue los siguientes dos años, entre internación y rehabilitación”, recuerda Frances. Su fuerza de voluntad le permite estar hoy en la Argentina haciendo lo que más le gusta, nada menos que en la cancha 2 de Palermo.

Townend se desplaza a pie con un bastón-muleta, pero sobre los caballos es como una jugadora más. Sergio Llamera - LA NACION

“Esto es muy emocionante para mí”. Se quiebra mientras habla. “Es la primera vez que juego en la Argentina y me toca representar a Inglaterra en el primer Mundial Femenino de la historia. Ser reconocida en el mismo nivel que el resto de las mujeres en Inglaterra pese a mi condición es muy movilizador”.

Fran juegan con una montura australiana, más “honda” que las tradicionales, y tiene un arnés con el que se ajusta al caballo. Ésta es la segunda vez en que representa a Inglaterra, luego de hacerlo en el Campeonato Europeo en Italia. Aunque ella sigue dedicándose a la medicina, este deporte ocupa un lugar central en su vida: “Soy médica profesional, pero paso mucho tiempo jugando al polo. Juego en Gran Bretaña, en Australia, en Nueva Zelanda, y ahora en Argentina. Es la mejor forma de rehabilitación. Es un deporte que se juega con la mano derecha, y ese lado es lo que más necesito recuperar. El polo me hace pensar y usar más el lado derecho. Me llevó tiempo tener la fuerza suficiente para jugar en este nivel. Cada vez que juego me siento más fuerte, más en forma, más hábil”.

El triunfo quedó en un segundo plano. Luego del 3-3, Inglaterra se impuso en los penales y obtuvo el primer lugar de la zona, por lo que este jueves se enfrentará con Estados Unidos en la primera semifinal, a las 14.30 en la cancha 2, con entrada libre. A las 16, la Argentina se medirá con Italia, el campeón europeo, que venció a las norteamericanas por 4½ a 4.

Pese la caída en el desempate, el equipo argentino, que utilizó cuatro jugadoras distintas a las del debut, ante Irlanda, se quedó con una buena sensación. Si bien fue superado durante los primeros cinco chukkers y caía por 3-1, en el último tuvo una gran reacción anímica e igualó sobre el final.

Contentas, claro: las inglesas Emma Tomlinson, Heloise Wilson-Smith, Amelia Hughes y Townend superaron a la Argentina en Buenos Aires por penales y son semifinalistas invictas en el primer mundial de mujeres. Sergio Llamera - LA NACION

“Siempre es difícil contra Argentina. Siempre están bien organizadas y juegan rápidamente, como los varones. No nos sorprendió lo bien que jugaron. Ésta es la casa del polo”, elogió Townend. Inglaterra es pionera en el polo femenino y favorita, más allá de que el certamen se juegue con handicap y la Argentina tenga la ventaja de la localía.

Frances Townend ya ganó.

Síntesis de Inglaterra 3 (3) vs. Argentina 3 (2)

Inglaterra: Frances Townend, 1; Amelia Hughes, 3 (1 gol), Heloise Wilson-Smith 6 (1) y Emma Tomlinson 6 (1). Total: 16.

Frances Townend, 1; Amelia Hughes, 3 (1 gol), Heloise Wilson-Smith 6 (1) y Emma Tomlinson 6 (1). Total: 16. Argentina: Luisa Del Carril 4 (2, uno de penal), Fátima Balzano 6, Jazmín Dupont 5 y Malena Martínez 1 (1). Total: 16.

Luisa Del Carril 4 (2, uno de penal), Fátima Balzano 6, Jazmín Dupont 5 y Malena Martínez 1 (1). Total: 16. Progresión: Inglaterra, 0-1, 2-1, 3-1, 3-1, 3-1 y 3-3 (3-2 en la definición por penales).

Inglaterra, 0-1, 2-1, 3-1, 3-1, 3-1 y 3-3 (3-2 en la definición por penales). Goleadoras de Inglaterra: Hughes, 1; Wilson-Smith, 1, y Tomlinson, 1. De Argentina: Del Carril, 2 (1 de penal), y Martínez, 1.

Hughes, 1; Wilson-Smith, 1, y Tomlinson, 1. Del Carril, 2 (1 de penal), y Martínez, 1. Definición por penales de 40 yardas: Dupont, desviado; Wilson-Smith, gol; Del Carril, desviado; Tomlinson, desviado; Dupont, gol; Wilson-Smith, gol; Del Carril, gol; y Tomlinson, gol.

Dupont, desviado; Wilson-Smith, gol; Del Carril, desviado; Tomlinson, desviado; Dupont, gol; Wilson-Smith, gol; Del Carril, gol; y Tomlinson, gol. Juez: Martín Aguerre.

Martín Aguerre. Cancha: número 2 de Palermo.

Mundial de Polo Femenino: Argentina vs. Inglaterra Sergio Llamera - LA NACION

Los resultados y el programa

Fecha 1

Argentina 7 vs. Irlanda 3 (zona A)

vs. Irlanda (zona A) Italia 4 vs. Brasil 3 (grupo B)

Fecha 2

Estados Unidos 7 vs. Brasil 3,5 (B)

vs. Brasil (B) Inglaterra 6 vs. Irlanda 1 (A)

Fecha 3

Inglaterra 3 (3) vs. Argentina 3 (2) –A–

(3) vs. Argentina (2) –A– Italia 4,5 vs. Estados Unidos 4 (B)

Miércoles 13/4

Copa de Bronce

15 Irlanda vs. Brasil (en Pilar)

Jueves 14/4

Semifinales

14.30 Inglaterra vs. Estados Unidos

Inglaterra vs. Estados Unidos 16 Argentina vs. Italia

Sábado 16/4

Copa de Plata

14.30 perdedor de la semifinal 1 vs. perdedor de la semifinal 2

Copa de Oro