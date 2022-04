Mundial de polo femenino: Argentina perdió por penales contra Inglaterra, pero pasó a las semifinales

El polo tiene razones que la razón no entiende. Es un deporte especialísimo en varios sentidos, y este martes, en un Mundial, el femenino, mostró una de esas facetas que lo hacen singular.

En Palermo, la Argentina e Inglaterra empataron, definieron por penales y pasaron de rueda. Sí, ambos. Después del 3-3 en el partido, locales y británicas afrontaron una resolución por tiros de 40 yardas, fallaron varios remates y son semifinalistas. ¿Cómo es tal cosa?

Avanza Luisa Del Carril en la cancha 2 de Palermo; la delantera consiguió dos de los tres tantos de la Argentina. Sergio Llamera - LA NACION

En rigor, con la igualdad entre sí los dos se habían asegurado la clasificación por el grupo A, porque ese resultado eliminó a Irlanda, el otro equipo del triangular. ¿Para qué hubo penales, entonces? Para determinar cuál pasaba como ganador de la zona y cuál como escolta, y con ellos, establecer los cruces de la siguiente instancia. Una resolución que en otros deportes se rige por la diferencia de tantos (las europeas tenían +5, y las albicelestes, + 4) u otra estadística.

Inglaterra fue menos impreciso en la sesión de penales, en la que dos jugadoras de cada seleccionado se alternaban para rematar, con el arco libre a 40 yardas. Por la Argentina, que presentó una formación completamente diferente a la de su estreno (7-3 a Irlanda), tiraron Luisa Del Carril y Jazmín Dupont, que fallaron su primera vez y acertaron la segunda. El rival desperdició la primera chance pero aprovechó las otras tres y quedó primero en la zona A, por lo cual este jueves se enfrentará con el segundo de la B. Que es Estados Unidos.

Las chicas argentinas preparan la bocha para la ejecución de un penal; Luisa Del Carril y Jazmín Dupont acertaron y erraron uno cada una e Inglaterra quedó primero en el grupo A. Sergio Llamera - LA NACION

¿Y la Argentina? Como escolta del grupo A se cruzará con el mejor del B, Italia, también el jueves. El conjunto azzurro doblegó con lo justo a las estadounidenses y es el único que ganó dos partidos. En este caso, por la diferencia mínima. ¿Y qué es la diferencia mínima en el polo? Otra singularidad: medio gol. Ocurre que los cuartetos más poderosos entregan ventaja en el resultado a los más débiles antes del primer throw-in –un tipo de saque– del encuentro, y en este caso, la diferencia de la que gozaron las europeas fue de medio tanto (16 contra 15 en los handicaps). Y fue decisiva, claro está: el tanteador terminó en 4,5 vs. 4.

El seleccionado de la Asociación Argentina de Polo jugó en el primer turno del día, también en la cancha 2. En esta particularidad de que los seis chukkers duran 4 minutos y no los seis y medio del reglamento convencional, vencía por 1-0, perdía por 3-1 (pasó cuatro períodos sin anotar) y consiguió la paridad con un 2-0 en la última etapa. No le alcanzó para quedarse con el triunfo, pero sí para salvar el invicto y no perder esa suerte de clásico, que no por ser eso mismo carece de tener buena onda entre las adversarias.

Ahora le toca, entonces, Italia. Es decir, el conjunto que tiene a dos argentinas defendiendo la camiseta azul: Maitena Marré y Camila Rossi. Para ellas será raro tener enfrente la celeste y blanca, pero no por eso dejarán de entrar a la cancha 2 del Campo Argentino de Polo –sede de todo el campeonato salvo de la definición por la Copa de Bronce– para vencer.

Mundial de Polo Femenino: Argentina vs. Inglaterra Sergio Llamera - LA NACION

Síntesis de Inglaterra 3 (3) vs. Argentina 3 (2)

Inglaterra: Frances Townend, 1; Amelia Hughes, 3 (1 gol), Heloise Wilson-Smith 6 (1) y Emma Tomlinson 6 (1). Total: 16.

Frances Townend, 1; Amelia Hughes, 3 (1 gol), Heloise Wilson-Smith 6 (1) y Emma Tomlinson 6 (1). Total: 16. Argentina: Luisa Del Carril 4 (2, uno de penal), Fátima Balzano 6, Jazmín Dupont 5 y Malena Martínez 1 (1). Total: 16.

Luisa Del Carril 4 (2, uno de penal), Fátima Balzano 6, Jazmín Dupont 5 y Malena Martínez 1 (1). Total: 16. Progresión: Inglaterra, 0-1, 2-1, 3-1, 3-1, 3-1 y 3-3 (3-2 en la definición por penales).

Inglaterra, 0-1, 2-1, 3-1, 3-1, 3-1 y 3-3 (3-2 en la definición por penales). Goleadoras de Inglaterra: Hughes, 1; Wilson-Smith, 1, y Tomlinson, 1. De Argentina: Del Carril, 2 (1 de penal), y Martínez, 1.

Hughes, 1; Wilson-Smith, 1, y Tomlinson, 1. Del Carril, 2 (1 de penal), y Martínez, 1. Definición por penales de 40 yardas: Dupont, desviado; Wilson-Smith, gol; Del Carril, desviado; Tomlinson, desviado; Dupont, gol; Wilson-Smith, gol; Del Carril, gol; y Tomlinson, gol.

Dupont, desviado; Wilson-Smith, gol; Del Carril, desviado; Tomlinson, desviado; Dupont, gol; Wilson-Smith, gol; Del Carril, gol; y Tomlinson, gol. Juez: Martín Aguerre.

Martín Aguerre. Cancha: número 2 de Palermo.

Los resultados y el programa

Fecha 1

Argentina 7 vs. Irlanda 3 (zona A)

vs. Irlanda (zona A) Italia 4 vs. Brasil 3 (grupo B)

Fecha 2

Estados Unidos 7 vs. Brasil 3,5 (B)

vs. Brasil (B) Inglaterra 6 vs. Irlanda 1 (A)

Fecha 3

Inglaterra 3 (3) vs. Argentina 3 (2) –A–

(3) vs. Argentina (2) –A– Italia 4,5 vs. Estados Unidos 4 (B)

Miércoles 13/4

Copa de Bronce

15 Irlanda vs. Brasil (en Pilar)

Jueves 14/4

Semifinales

14.30 Inglaterra vs. Estados Unidos

Inglaterra vs. Estados Unidos 16 Argentina vs. Italia

Sábado 16/4

Copa de Plata

14.30 perdedor de la semifinal 1 vs. perdedor de la semifinal 2

Copa de Oro