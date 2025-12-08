Poroto Cambiaso: “La conexión que tenemos en la cancha y fuera no se consigue tan naturalmente”

A un lado de la calle Adolfo Cambiaso, en la localidad de Alejandro Petión, partido de Cañuelas, está el club La Dolfina. En la tranquera de enfrente se encuentra La Natividad. A esa distancia se criaron Adolfo Cambiaso (n.) y sus primos Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola. Ajenos a las diferencias que por varios años distanciaron a sus padres, crecieron arriba del caballo, con un taco en la mano, sin mejor divertimento que jugar al polo todo el día. Apenas superaron la adolescencia y ya concretaron juntos el sueño de ganar la Triple Corona.

Tanto Poroto Cambiaso como Barto y Jeta Castagnola ya sabían lo que implicaba ganar Palermo. Pero siempre soñaron con hacerlo juntos, como cuando jugaban en sus casas. Ayer se hizo realidad de la forma que uno presagiaba cuando se formó el cuarteto a finales de 2024: con una actuación reluciente de los cuatro, incluido el eterno Adolfo Cambiaso, superando con autoridad a un equipo de Ellerstina Indios Chapaleufú que tuvo sus momentos, dio pelea hasta el final y tiene poco para reprocharse, pero que poco pudo hacer ante esta versión del dream team.

“¡Es una locura! Desde que armamos el equipo dijimos ‘vamos a montar la Triple Corona, que tenemos con qué”, dijo Poroto Cambiaso para LA NACION. “Es algo que soñamos desde muy chicos. La conexión que tenemos en la cancha y fuera de ella no se consigue tan naturalmente, y nosotros en un momento complicado lo tuvimos y hoy la gente lo vio en un estadio un poco más grande. Se nos pasó volando la temporada y eso indica que nos divertimos. Los chicos y yo en los momentos calientes tiramos un chiste. Hoy, antes de entrar el último chukker, parecían una j... los palenques entre nosotros tres. La verdad es que nos divertimos mucho”.

No iba a zafar: Poroto Cambiaso es empapado de champaña por uno de sus primos en el podio; el chico de 20 años obtuvo por segunda vez el Argentino Abierto. FOTO: Matías Salgado

Barto Castagnola, el mayor de los tres primos pero de sólo 24 años y la figura del partido, sumó su cuarto título de campeón en Palermo. “Es el cuarto Palermo con Jeta. Si miramos atrás un par de años, no me imaginaba que llegaría tan rápido. Ganar tanto tan rápido es muy difícil”, dijo para LA NACION. “Así que estoy feliz de la vida, de cómo se está dando todo. Se venía hablando de jugar juntos. Cada uno estaba en su equipo, concentrado en lo suyo. Por suerte este año se dio, y qué mejor que esto...”.

Apenas marcó tres goles, lo que no invalida que Camilo Castagnola haya sido el mejor del equipo en esta temporada y, presumiblemente, el mejor de la actualidad. “Este título tiene de especial que es familiar y es lo mágico que hay entre nosotros”, sostuvo. “Estamos ahí en Cañuelas, uno frente al otro, todo el día conviviendo y la pasamos muy bien. Terminarlo así es tremendo”.

El carácter familiar de La Natividad-La Dolfina no se agota en los primos, sino que incluye también a Adolfo Cambiaso, de 50 años. Rápidamente se sembró la duda de su continuidad. “La decisión es de él”, aclaró Barto.

Bartolomé Castagnola (h.) sacude la botella y no "perdona" a nadie en la carpa de los palenques; su hermano Camilo disfruta atrás. Tadeo Jones

El equipo made in Cañuelas ganó con autoridad, pero debió sobrellevar un par de momentos apremiantes. Un buen inicio del rival en los primeros dos chukkers y una reacción que los puso a dos al inicio del último acto. Allí apareció el carácter de La Natividad-La Dolfina. “Hubo mucha presión, pero bajo presión dimos un plus y fue nuestro mejor partido de la temporada”, continuó Poroto. “Ganar los dos torneos previos y llegar invictos era lindo, pero lo más importante es Palermo. Si perdíamos, era una temporada mala para nosotros”.

Marcaron la diferencia entre el tercer y el cuarto chukkers, cuando establecieron un parcial de 8-0 (9-0 al comienzo del quinto). No fue tanto merced a jugadas lucidas (que las hubo), como a la rapidez que tuvieron para anticipar las acciones del rival (que venía jugando muy bien) y neutralizarlo.

Compacto de la final del Abierto de Palermo

Para Barto Castagnola, fue el mejor desempeño colectivo en la temporada: “Sentí que fue el partido en el que más orden tuvimos. Jugamos bien defensivamente. Nos decían que nos mantuviéramos igual”. Su hermano Camilo coincidió: “Nos sentimos muy bien. Creo que tuvimos un orden en defensa y estuvimos limpios en las vueltas. Creo que hoy fue un gran partido del equipo”.

Los hermanos Castagnola y su primo Cambiaso jugaron como si estuvieran en el patio trasero de su casa en Cañuelas. Como lo hicieron desde chicos. Como lo soñaron toda la vida.