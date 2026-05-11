Mauro Icardi apuntó otra vez contra Wanda Nara: “El amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye”

El Galatasaray se coronó nuevamente campeón en Turquía y Mauro Icardi fue uno de los protagonistas del festejo, no solo por su paseo con María Eugenia “La China” Suárez en la cancha y en un bote por el Bósforo, sino por el filoso descargo que redactó en las historias de Instagram y en un posteo, en referencia a sus hijas: Francesca e Isabella, y la polémica mediática que generó su pelea legal con Wanda Nara.

Icardi volvió al ruedo y, tras el festejo, aprovechó el envión de popularidad y le dedicó este nuevo trofeo a sus hijas. Además de algunas fotos y videos de su alegría dentro del campo de juego y por la ciudad de Estambul, hizo una reflexión acerca de los últimos meses y lo que atravesó en el plano íntimo.

El descargo de Mauro Icardi tras el triunfo con el Galatasaray (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

“Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas. Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos”, empezó el texto del futbolista mientras enseñó una imagen de él con Francesca e Isabella.

“Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse. Que el amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros. Pero hay algo que nunca entendieron… el amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye”, continuó.

Además, dejó en claro que el vínculo con las menores “jamás estuvo en duda” e insistió: “Ustedes estuvieron siempre en mi corazón. En cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di”.

Icardi salió a navegar por el Bósforo para celebrar el triunfo del Galatasaray (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Por último, reiteró que todo lo que hace es por ellas, aunque muchos lo quisieron ver “destruido”. “Ustedes también son parte de esta historia. Porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida... siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande. Las amo con toda mi alma. Y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes. Siempre”, concluyó Icardi.

Más adelante posteó un álbum de fotos en el que resumió parte de las celebraciones que se llevaron a cabo en la segunda ciudad más importante de Turquía. Allí posó con la China Suárez en plena cancha, no solo con la camiseta del Galatasaray, sino también con la bandera de Argentina.

Mauro Icardi y María Eugenia Suárez juntos en los festejos por el fin del campeonato en Turquía (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Para acompañar ese carrusel, también se explayó con unas palabras que dieron de qué hablar: “4GAIN”, tituló. “Cuatro años consecutivos en los que no fueron solo títulos. Durante estos cuatro años escuché de todo. Que si estaba gordo, que si estaba flaco. Que si estaba acabado, lesionado, fuera de forma o que ya no era el mismo. Quizás tienen razón… pero los números y las estadísticas hablan por sí solos. Los invito a verlos”, recordó sobre aquellas críticas que recibió de manera pública.

El posteo de Mauro Icardi donde apuntó a quienes lo criticaron durante estos cuatro años (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

“Cuando las papas queman, cuando la presión aparece y hay que dar la cara de verdad… solamente unos pocos tienen la capacidad de cambiar la historia. Una vez más, el ‘no puede’ se transformó en campeonato. Una vez más, el genio frota la lámpara y aparece cuando el equipo más lo necesita”, mencionó y se atribuyó el éxito.

El festejo de Mauro Icardi y de Estambul tras ganar un nuevo campeonato

Luego mencionó a los hinchas: “Pero por encima de todo, gracias a ustedes. No a todos… sino a aquellos que nunca dejaron de creer, de cantar, de acompañar y de defenderme incluso en los momentos más difíciles. El amor que me dieron durante estos cuatro años vale más que cualquier mentira inventada".

Al cierre, Mauro Icardi concluyó: “Otra copa más para nuestra historia. Porque como siempre dije… ‘El Galatasaray ya es grande, pero lo haremos aún más grande’ - M.I “Askim Olayım”.