Su pregunta no molesta: Pepe Heguy responde sobre todo en su página web

La página del exdelantero de Indios Chapaleufú II suma más de 1,2 millones de visitas

Para cualquiera que le guste el polo, la página web de Alberto Pepe Heguy, www.pepeheguy.com, es un catálogo digital con todos los caballos de su cría, no solo los que se venden sino que incluye los nombres ilustres. Y también es un repaso despojado, sin alardes de títulos y premios obtenidos, que están ahí, para dar testimonio de la enorme trayectoria del exdelantero de Chapaleufú II.

Hasta ahí, nada novedoso.Ni que sorprenda. Lo que se sale del molde es la interacción de Pepe con casi todos los que entran en la sección "Preguntas". Hasta el momento de escribirse estas líneas, las visitas sumaban 1.205.683.

"Es una diversión que tengo. La hice en su momento para ordenar mi cría, junté todos mis caballos, los datos de cada una, y al final puse una sección 'Preguntas', por si alguien quería consultar algo e increíblemente empezaron a entrar consultas y, como saben cómo soy, que no tengo mucho filtro y contesto cualquier comentario...", cuenta el dueño de este prodigio digital que parece competir con el paradigma de comunicación de Twitter, Facebook o Instagram.

"Es rarísimo, porque la página quedo re-antigua, no está ni para teléfonos celulares, pero la sección de las preguntas funciona un montón". No puede evitar sonreír Pepe cuando comenta el dato. Pero se pone serio enseguida cuando detalla: "Muchas preguntas las filtro en este tiempo del Abierto porque se ponen muy agresivos con Cambiaso, por dar un ejemplo, pero después contesto lo que se me ocurre en el momento, lo que me divierte. La gente sabe que contesto lo que pienso, a veces les gusta y a veces no".

Las listas de sus caballos de cada Abierto (26), invitan al repaso y, en un ítem aparte, están los "Caballos y Yeguas Famosos": Polo Pureza, Rubí, Cumbresita, Luna, Polo Medialuna, Comadreja, Chapaleufú Nevada, Chapaleufú Soledad... "Lo que más me gusta es la cría y ahí tengo todo muy actualizado, me gusta poner las fotos de los caballos míos que están jugando el Abierto en varios equipos. Hace veinte años empecé a criar". Los que llevan como prefijo "Polo" son de Alberto Pedro, su padre; los "Chapaleufú", suyos, casi todo raza Polo Argentino, cuya asociación fundó el Nº 1 del legendario Coronel Suárez.

El polo, se sabe, suele ser una cuestión de familia, un bien de familia. "Tengo chicos que juegan bien, lo que me obliga a tener muchos caballos para darles". Cinco hijos tiene Pepe. "A los dos mellizos, de 16, Antonio y Silvestre, tengo que montarlos ya". Antonio -2 goles de handicap- jugó con su primo Cruz (hijo de Eduardo Heguy) la Copa República Argentina a principios de año, con La Bamba de Areco Clickpolo.

El sitio web le permitió a Pepe ahorrar pasos en su relación con los clientes. "La página no la hice con un fin comercial, pero sí porque cada vez que alguien iba a ver un caballo al campo le tenía que contar toda la historia del padre, de la madre, ponerme a escribir todo ese texto y ahora los tengo todos allí. Me preguntan y yo contesto que los busquen en la página, que tienen toda la información y si les gusta alguno, listo, el que va al campo ya sabe. Y funciona. Obviamente la vidriera es esta, es poner caballos en la cancha 1 de Palermo (la charla es en el palenque de Ellerstina, uno de los dos equipos que dirige técnicamente en el Abierto; el otro es Cría Yatay)".

Pepe Heguy reconoce que "el apellido está y Chapaleufú ya es una marca registrada", pero encontró en Internet un vehículo que le permite difundir con más precisión lo que produce. Y además se chocó con el efecto colateral inesperado del feedback. Que disfruta. "Hago toda la página yo, pero no tengo mucho tiempo ahora". Se refiere a estas semanas de la Triple Corona. Aunque a juzgar por la actividad que genera el ida y vuelta en la web, parece que Pepe no quiere defraudar a sus seguidores.