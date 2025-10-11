Un palazo desde 70 metros a 20 segundos del final: Ellerstina-Chapaleufú ganó con el corazón en la boca

Un golazo de Cruz Heguy desde 70 yardas a 20 segundos de la campana final significó triunfo y alivio para Ellerstina-Indios Chapaleufú, el candidato a quedarse con la Zona B del Abierto de Tortugas. En la cancha 5 del tradicional Country, la misma donde ayer se dio el primer batacazo de la temporada, La Ensenada estuvo cerca de dar una nueva sorpresa en un partido vibrante de principio a fin, que terminó 16-15 gracias a ese gol.

Ellerstina, uno de los equipos con mejor rendimiento y el que más fuerza le hizo a La Natividad-La Dolfina en lo que va a de la temporada (lo llevó hasta el suplementario en la semifinal de Hurlingham), tuvo un gran pasaje entre el tercer y cuarto chukker y llegó a sacar una ventaja de seis goles (13-7). Sin embargo, con el empuje de Jerónimo del Carril La Ensenada descontó de a poco y dos veces estuvo igualado en el último parcial. Sin embargo, un golazo del back Cruz Heguy, que tomó una bocha suelta 70 yardas perpendicular al arco y sacó un palazo que tomó altura y partió el arco en dos, marcó la definición.

La cancha 5 de Tortugas fue escenario de un partido vibrante Santiago Filipuzzi

Desde el principio se configuró un gran partido, de ida y vuelta, con corridas para los dos arcos, mucha dinámica y pocos foules. La Ensenada, todavía sin Guillermo Caset, lesionado, se sintió cómodo en ese trajinar, capitalizó algunos errores de Ellerstina y se adelantó 7-5 al inicio del tercero. Fue ahí cuando Facundo y Gonzalo Pieres se adueñaron de la mitad de cancha y tomaron las riendas del partido. Explotando la velocidad y desparpajo de Lorenzo Chavanne, un suplente de lujo, Ellerstina metió un parcial de 8-0 y se adelantó 13-7.

El joven de 17 años jugó de delantero, anotó seis goles y con sus largas corridas rumbo a los mimbres fue la gran figura de la tarde. Reemplaza a Antonio Heguy, lesionado, es parte de la organización de General Rodríguez, pero es titular en el segundo equipo, La Zeta Kazak, que mañana comienza el camino a Palermo en la Clasificación.

Ayer, en esta misma cancha, Los Machitos había dado el primer gran golpe de la temporada al vencer a La Irenita-La Hache, uno de los dos equipos de 37 goles. Los fantasmas volvieron a rondar Tortugas a medida que avanzaba el partido y La Ensenada se acercaba en el marcador. El desenlace fue vibrante.

Tres penales de Del Carril entre el cierre del séptimo e inicio del último parcial, el segundo tras gran jugada personal, le devolvieron suspenso al marcador (14-13). En una acción controvertida, Del Carril entró de punta contra Heguy, quien perdió el taco en la trabada y fue sancionado con foul. De esa infracción, y tras un gran pase de Rufino Bensadón, llegó el empate de Gonzalo Ferrari. Quedaban tres minutos y medio y había tiempo para más.

Chavanne metió otro golazo que a falta de dos volvía a adelantar a Ellerstina tras una sequía de casi dos chukkers (no marcaba desde el inicio del séptimo) con dos minutos por jugar, sólo para ver cómo La Ensenada igualaba en una acción embrollada frente a los mimbres que terminó con penal-1 bien cobrado, ya que Facundo Pieres se le cruzó a Britos. Quedaban sólo 35 segundos de acción, suficiente para que Ellerstina ganara el throw-in y Cruz Heguy le diera la agónica victoria.

La síntesis

Ellerstina-Indios Chapaleufú 16: Facundo Pieres, 10; Lorenzo Chavanne, 7; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 35.

La Ensenada 15: Rufino Bensadón, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Juan Britos, 8, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 33.

Progresión: 1-2, 3-2, 5-5, 9-7, 13-8, 13-9, 14-12 y 16-15.

Goles de Ellerstina Indios Chapaleufú: F. Pieres, 4 (2 de penal); Chavanne, 6; G. Pieres, 1, y Heguy, 5 (2 de penal). De La Ensenada: Bensadón, 2; Ferrari, 2; Britos, 1; Del Carril, 8 (7 de penal), y de penal-1, 2.

Jueces: Matías Baibiene y Martín Aguerre. Árbitro: Martín Pascual.

Cancha; nº 5 del Tortugas C.C.