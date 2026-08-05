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Por qué Boca utilizará la cancha de Huracán para jugar de local
El Xeneize jugará en Parque Patricios ante Estudiantes por el Torneo Clausura; la razón del cambio de localía
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Boca Juniors enfrentara este miércoles, desde las 19, a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, perteneciente a Huracán. La decisión de mudar la localía es por el mal estado del campo de juego de La Bombonera, el cual fue resembrado y aún no está en condiciones ideales para albergar un partido.
Las pruebas estuvieron a la vista de los espectadores cuando el Xeneize enfrentó a O’Higgins por el partido de ida de la Copa Sudamericana. En aquel encuentro, una franja del césped, la que está pegada a la línea del lateral, tenía un color diferente al del resto de la cancha, lo que denotó un problema en la resiembra que se realizó durante el receso por el Mundial.
El motivo técnico del cambio de localía se debe a una resiembra integral, que incluye la renovación del sistema de drenaje en el sector ubicado frente a los palcos preferenciales. Esta zona del campo, histórica afectada por la escasa luz solar, provocó que Boca, en 2022 y 2024, también cambie, momentáneamente, su localía hasta dejar el terreno en óptimas condiciones.
De esta manera y por tercera vez en la gestión que encabeza Juan Román Riquelme, el cuadro azul y oro deberá mudarse de La Bombonera a otro estadio. Siendo Huracán una de las opciones más viables por distancia, los hinchas de Boca concurrirán al Palacio Ducó durante la jornada de este miércoles, a sabiendas que esta misma cancha albergó, el pasado lunes, el encuentro entre el Globo y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura.
Además del evidente contraste de color, el césped tenía notorias desmejoras que se notaron cuando se levantaba en distintas jugadas. Esto llevó a que la dirigencia de Boca le solicite a su par de Huracán el estadio para hacer de local contra Estudiantes, Vélez y Recoleta, el equipo paraguayo al que enfrentará por Copa Sudamericana.
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