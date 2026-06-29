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Por qué Thiago Messi no estuvo con su familia en el partido de la selección argentina contra Jordania
El hijo mayor de Lionel y Antonela Roccuzzo estuvo ausente debido a un compromiso deportivo con la academia del Inter Miami
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La selección argentina consumó su clasificación a los 16avos de la Copa del Mundo al vencer por 3-1 a Jordania. Los goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi coronaron otra sólida actuación que deposita al equipo en la siguiente fase donde enfrentará a Cabo Verde, el próximo viernes, en Miami.
Al terminar el encuentro, Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, subió su tradicional posteo en Instagram para festejar la nueva victoria de la selección argentina. A diferencia de otros, la modelo rosarina omitió en la postal la inclusión de Thiago, el hijo mayor de la familia, quien se encontraba en Punta Cana disputando un torneo con la Academia del Inter Miami.
En la publicación en cuestión se la ve a Antonela con Ciro y Mateo, sus otros dos hijos, vestidos con la camiseta titular de la selección argentina. Ante la ausencia de Thiago, los usuarios se preguntaron por qué faltó a este encuentro.
Thiago participó con su categoría Sub 14 del Inter Miami de un torneo llamado MIC Football Punta Cana. Junto a su equipo, el hijo de Messi ganó un nuevo título al vencer por 3-0 a su rival.La foto del adolescente de 14 años con el trofeo de campeón se viralizó en las redes y fue la prueba cabal de su participación en este torneo prestigioso en el ámbito juvenil. De esta manera, se disipó la duda sobre su ausencia en el palco, junto a su mamá y hermanos, para alentar a la selección y a su padre.
Cuándo juega Argentina vs. Cabo VerdeTras el encuentro de este sábado frente a Jordania en el Mundial 2026, en el marco de la última jornada del Grupo J, la selección argentina ya piensa en el siguiente partido. Cabo Verde espera por el defensor del título, quien se erige como el gran favorito a pasar de fase.
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