Premier Padel en Mar de Plata: el único torneo del circuito mundial en Argentina vibra con Fernando Belasteguín y las mujeres

MAR DEL PLATA.– Alfajores, playa y casino. ¿Qué tienen en común con Juan Martín Díaz, Cristian Gutiérrez, Adriana Costagliola y Virginia “China” Mazzuchi? Un destino y un deporte: Mar del Plata y pádel. La ciudad de los lobos marinos en la rambla fue uno de los epicentros del deporte que resultó furor en los noventas y que ahora recibe la única fecha del circuito mundial en la Argentina. Los cuatro jugadores mencionados comparten haber nacido frente a la costa marplatense y haber sido campeones mundiales del deporte que hoy tiene un resurgir global. Mar de Plata está vibrando con los mejores jugadores del planeta, su estadio polideportivo está repleto hasta la final del domingo y el Premier Padel, el circuito que unificó el deporte, está logrando algo distinto a todo lo hecho. ¿De qué se trata?

Existía una lucha de circuitos, los mejores jugadores se adaptaban como podían a esa batalla y en medio había un deporte que estaba explotando, no solamente en la Argentina sino también en Suecia y en Egipto, en Chile y en Francia, con más de 60.000 canchas en 130 países. Primero, ¿qué es lo distinto que está pasando en Mar del Plata?

La única fecha en Argentina, de las 25 que se reparten por el planeta este año, está desarrollándose en el estadio polideportivo Islas Malvinas. Sede de una final de Copa Davis y construido para los Juegos Panamericanos de 1995, bajo su techo está albergando a la mejor pareja de la actualidad, la del español Arturo Coello y el catamarqueño Agustín Tapia. También, a la ganadora de los últimos cuatro torneos del circuito Premier Pádel, la de la española Bea González y la argentina Delfina Brea. Mientras la leyenda Fernando Belasteguín, durante 16 años número 1 del mundo, juega el último torneo de su vida en su país (a fin de año se retirará del profesionalismo), los “superpibes”, el chaqueño Franco Stupaczuk y el bonaerense Martín Di Nenno (cuartos en el ranking), son otra de las parejas a las que espera el público. En resumen, no faltó nadie de los mejores del mundo, por lo que el mejor show del pádel está garantizado. ¿Qué tiene este año de disruptivo para el deporte?

Luego de que en 2022 y 2023 compitieran globalmente dos circuitos, el World Padel Tour (WPT, que congregó a la elite durante una década) y el nuevo Premier Padel, al 2024 se veía lo veía como a un año bisagra. Los mejores jugadores tenían contratos que los comprometían con el WPT hasta 2023. Premier Padel irrumpió en escena en 2022, con el patrocinio del fondo Qatar Sports Investments y, a diferencia de su competidor, organizado en conjunto con la Professional Padel Association (PPA). Y logró incluir a todas las federaciones nacionales, como la Asociación Padel Argentino (APA). La lucha entre ambos circuitos generó un escenario singular: los mejores jugaban ambos tours en simultáneo. “Para todos, desde los más jóvenes hasta los mayores, era un sacrificio enorme”, recuerda Juan Lebrón (cuatro años número 1 del planeta), ahora en Mar del Plata, lo que fue participar en 35 certámenes en doce meses.

La unificación en un solo circuito produjo otra ventaja muy esperada: la participación completa de las mujeres. ¿Qué tanto se demoró esa situación? Lo especifica la mejor argentina, Delfina Brea: “Esperé ocho años este torneo y todas teníamos muchas ganas de estar acá”. Ganadora, junto a Bea González, de los últimos cuatro campeonatos (Venezuela, Bélgica, España y Paraguay), enfatiza lo importante que es para ella competir ahora frente a su gente y sus familiares: “Habría cambiado los cuatro torneos que ganamos este año por estar acá”.

Entre las mujeres habrá un gran duelo, el de la pareja más sólida del circuito, la de las números 1, Ariana Sánchez Fallada y Paula Josemaría Martín, con las números 2, Delfina y Bea. El partido que muchos querrían ver en la final. Pero en ese grupo no se encuentran las otras diez mejores parejas del ranking, que harán todo lo posible por conseguir un lugar en la lucha por el trofeo. Por cierto, el público tendrá acceso a algo inédito: un torneo internacional de pádel femenino.

Tan importante es esta fecha en Argentina que a Belasteguín no le importa haber ganado 230 certámenes: él quería sí o sí jugar éste. “Nunca tuve, durante tanto tiempo, tanto miedo en mi carrera por algo. Y eso era perderme este último torneo en casa”.

Con once Olimpia de Plata al mejor jugador de pádel del año y 45 años cumplidos el domingo, “Bela” tuvo un inicio de año angustioso por lesiones. “Por primera vez en mi carrera traicioné mi espíritu, por el miedo que tenía de no jugar este torneo. No hacía todo al 100% porque podía pasarme algo”, reconoce el oriundo de Pehuajó. Así priorizó estar en Mar del Plata ante todo. Incluso resignando la entrega, que siempre fue su marca en el deporte.

“Poder entrar y jugar fue sacarme una mochila de 20 kilos de encima”, apunta. Y vaya si jugó Belasteguín en su partido inaugural, junto a Juan Tello. Ambos batallaron más de tres horas para superar a los españoles Pablo Lijó y José Antonio García Diestro, que les hicieron un partidazo. Pudo ser para cualquiera, y cayó del lado de los argentinos por 7-6, 4-6 y 7-5. Al salir de la cancha, Bela declaró: “Si hubiéramos perdido, me habría ido con la tranquilidad de haber corrido tres horas, como lo he hecho en los últimos 30 años”.

Drama, ilusión, pasión, show deportivo. Todos los condimentos están mezclándose en el polideportivo marplatense para ofrecer un torneo de pádel como nunca. “En Argentina los aficionados ofrecen emociones increíbles para los jugadores, por eso creo que este año será la realización más linda, más emocionante y más especial”, estima Luigi Carraro, el presidente de PPA, para LA NACION. Si se tratara del ATP Tour de tenis, el campeonato sería un Masters 1000. Premier Padel apuesta a que el deporte que en Mar del Plata fue un boom se consolide definitivamente en el nivel mundial, este año con fechas en 19 países. Y tiene un anhelo que terminaría de ubicarlo en la cima: llegar a ser deporte olímpico. Por lo pronto, este calendario, este torneo y estos jugadores acompañan ese sueño.