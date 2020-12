Una heladería lanzó un sabor en apoyo a su lucha por los derechos sociales

Ben & Jerry's se asoció al ex jugador de fútbol americano y activista de los derechos sociales, Colin Kaepernick y, juntos, presentaron su propio sabor llamardo "Change the Whirled". Algo así como así como "cambiar el giro".

"Este sabor celebra el valiente trabajo de Kaepernick para enfrentar la opresión sistémica y detener la violencia policial contra las personas de raza negra y morena", dijo la compañía de helados con sede en Vermont en un comunicado de prensa que reproduce la cadena Fox.

"Como empresa aspirante a la justicia social, Ben & Jerry's cree que Kaepernick representa lo mejor de nosotros, dispuesto a usar su poder y plataforma en la búsqueda de la equidad y la justicia arraigadas en un compromiso con el amor y la resistencia".

Kaepernick, un ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, ha trabajado para llamar la atención sobre la brutalidad policial contra las personas de color. Se hizo conocido por arrodillarse durante el himno nacional antes de los juegos de la NFL en 2016 como protesta contra la injusticia social.

"Respetamos profundamente cómo Colin usa su voz para protestar contra el racismo, la supremacía blanca y la violencia policial a través de la creencia de que el amor es la raíz de nuestra resistencia", dijo el director ejecutivo de Ben & Jerry, Matthew McCarthy, en el comunicado. "Tenemos una gran esperanza en lo que podemos lograr juntos".

Change the Whirled es un postre no lácteo, lo cual es importante para Kaepernick, que es vegano. Tiene una base vegana de mantequilla de girasol con chips de dulce de azúcar y galletas Graham y remolinos de galletas de chocolate. Kaepernick está donando su parte de las ganancias a su Campamento Know Your Rights, que tiene como objetivo "promover la liberación y el bienestar de las comunidades negras y marrones".

"Mi esperanza es que esta asociación amplifique los llamamientos para retirar fondos y abolir la policía e invertir en futuros que puedan hacernos más seguros, más saludables y verdaderamente libres", dijo Kaepernick en el comunicado.