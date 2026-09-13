La primera medalla argentina de los Juegos Suramericanos Santa Fe la obtuvo la santafesina Romina Imwinkelried, que se quedó con el tercer puesto de bronce en la competencia de aguas abiertas de 10 kilómetros de extensión. La otra nadadora del equipo albiceleste, Candela Giordanino, finalizó cuarta, apenas una décima de segundo por debajo de su compatriota.

“Lo soñé mucho tiempo. Me costó mucho volver a la selección; pasaron cosas en el medio”, dijo la joven deportista a los medios, tomada por la emoción. “Hubo algunas decisiones que me perjudicaron y siempre estuve trabajando con la cabeza gacha y en silencio. Tuve que hacer un cambio de vida, me mudé a Buenos Aires, cambié de entrenador, cambié toda mi vida para volver a estar en un Odesur, y que sea acá en Santa Fe con mi gente es inexplicable”, cerró, entre lágrimas de alegría.

La competición, que se desarrolló en el lago del Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe, fue ganada por las brasileñas Ana Cunha y Eichelberger, con la dorada y la de plata, respectivamente. Imwinkelried completó la carrera en 1:57:04.5.

¡Primera medalla para Argentina en los Juegos Suramericanos 2026! La nadadora santafesina Romina Imwinkelried celebró ante su gente la de bronce en la prueba de aguas abiertas (10 kilómetros).



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Imwinkelried es una destacada nadadora argentina de aguas abiertas, nacida en la ciudad santafesina de San Jerónimo Norte. Con 32 años, la deportista cuenta con una extensa trayectoria en la Selección Argentina de Natación. En mayo de este año, Imwinkelried brilló en Salinas, Ecuador, donde obtuvo múltiples medallas de oro en las pruebas de 3, 5 y 10 kilómetros, respectivamente.

Primera medalla de la Argentina en los Juegos Suramericanos: bronce para la santafesina Imwinkelried en aguas abiertas. @romiimwinkelried

La nadadora litoraleña comenzó a nadar a los 7 años en el Club Atlético Libertad y tuvo su primera experiencia como deportista en aguas abiertas a los 12. Representa al país formalmente desde los 16. Buscando potenciar la última etapa de su carrera, en 2024 tomó la decisión de radicarse en Buenos Aires para entrenar en el Cenard bajo las directrices del experimentado exnadador Damián Blaum.

Primera medalla de la Argentina en los Juegos Suramericanos: bronce para la santafesina Imwinkelried en aguas abiertas. @romiimwinkelried

Arrancaron los Juegos Suramericanos Santa Fe

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzaron este sábado con la fiesta inaugural que se llevó a cabo en el Monumento Nacional a la Bandera, donde fueron invitadas grandes figuras de la música santafesina y nacional. Desde ese momento, la actividad deportiva se desplegará en las tres ciudades sede y tendrá una agenda que crecerá jornada tras jornada hasta el 26 de septiembre.

La ciudad de Rosario tiene un papel central en este inicio, ya que será escenario de numerosas competencias durante los Juegos, al tiempo que Santa Fe y Rafaela también tendrán una intensa programación, con escenarios nuevos y renovados que recibirán a deportistas de distintos países y disciplinas. La competencia reunirá a más de 4000 atletas de 15 países, que durante dos semanas competirán en 43 deportes y 60 disciplinas en Santa Fe, Rosario y Rafaela.