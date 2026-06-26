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Prometió que si Ecuador clasificaba le daba un beso a una chica y tuvo que pedir ayuda argentina para lograr su cometido
Nathan, un joven ecuatoriano, tenía dificultades para cumplir el reto hasta que unos argentinos salieron en su rescate; mirá el clip
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La histórica victoria de Ecuador por 2 a 1 frente Alemania todavía sigue dando que hablar. Luego de que el equipo dirigido por Sebastián Beccacece se aseguró la clasificación a los 16avos del Mundial, se viralizó en las redes sociales un divertido video donde un hincha ecuatoriano hizo una particular promesa: si su equipo ganaba tenía que besar a una chica.
“¿Te animás a prometer algo si Ecuador le gana a Alemania y clasifica?“, le preguntó un periodista de la cadena ESPN al joven ecuatoriano llamado Nathan, que se encontraba en uno de los fan fest de la Copa del Mundo. El chico lo pensó unos segundos y lanzó: ”¿Una promesa? Besar a alguien".
Con el triunfo consumado gracias a los goles de Angulo y Plata, el hincha ecuatoriano tuvo que cumplir el reto. “No soy el mejor coqueteando, así que no sé cómo vamos a hacer”, reconoció ante las cámaras y luego soltó una frase que fue muy celebrada en las redes sociales: “Ahora sí viene el problema para todos los hombres: hablarle a una mujer”, dijo y despertó la risa de todos los usuarios que dieron con el clip en las redes sociales.
Por su timidez, al joven le estaba costando conseguir una pretendiente. En esa situación, aparecieron un grupo de chicos argentinos a su rescate. “Vamos a ayudarlo, sin dudas”, sostuvo uno de ellos.
Luego de probar con varias chicas del fan fest, finalmente los “celestinos” argetinos dieron con unas jóvenes ecuatorianas que se mostraron dispuestas. “Él prometio que si se daba el triunfo de Ecuador estaba dispuesto a besar a una chica ecuatoriana a modo de festejo. Un simple pico, ¿estamos para cumplirlo?“, le preguntó uno de los hinchas de Argentina para ayudar a Nathan.
El desenlace fue el mejor posible, ya que una de las chicas, sin pensarlo dos veces, se acercó hacia el joven y se terminaron dando un beso que fue muy festejado por todos los presentes. De esta manera, el hincha ecuatoriano no sólo quedó contento por el triunfo de su equipo sino también por cumplir su peculiar promesa y por dejar uno de los videos más virales del Mundial hasta el momento.
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