De ejecutiva de marketing a árbitra en el Mundial: quién es Tori Penso, la mujer que dirigió Ecuador vs. Alemania

La histórica clasificación a 16avos del Mundial de Ecuador tras la victoria por 2 a 1 frente a Alemania no estuvo excenta de polémicas. La jueza del partido, la estadounidense Tori Penso, que viene de hacer historia en la competición, tuvo una decisión controversial en en el gol del conjunto europeo. A partir de ese episodio, muchos se preguntaron por la trayectoria de la árbitra.

Penso, árbitra de la MLS e internacional de la FIFA desde 2021, tuvo a su cargo el importante partido definitorio entre Ecuador y Alemania, en el que el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece tenía que ganar sí o sí para pasar de ronda. A poco de empezado el partido, llegó el gol del equipo teutón, donde la polémica estuvo en una supuesta plancha de Musiala a Vite, antes de la definición de Sané.

#Mundial2026 | ¡POLÉMICA EN EL GOL DE ALEMANIA! La árbitra Tori Penso no observa una plancha de Musiala a Vite, minutos antes de la definición de Sané. pic.twitter.com/5wCtfKG1iy — Senior Prode ⭐⭐⭐ (@ElProdeOriginal) June 25, 2026

La jueza habilitó el gol de los alemanes, que arruinaba el sueño mundialista de los ecuatorianos. Desde el VAR no la llamaron por la jugada y ella tampoco vio que se hubiera producido una falta en esa acción de juego. Pocos minutos después, los sudamericanos empataron con el gol de Angulo a los 9 del primer tiempo.

Tori Penso, la mujer árbitro del partido de Ecuador vs Alemania

Ya en el complemento, estuvo otra de las jugadas más controversiales del match. Los alemanes tuvieron la oportunidad de adelantarse por una falta en el área, pero Tori Penso anuló el penal a instancias del VAR por una falta anterior a un jugador de Ecuador. Finalmente, los de amarillo se pusieron en ventaja con el gol de Plata a los 77 minutos y desataron la fiesta en New Jersey al pasar a la siguiente fase del Mundial y en ganarle por primera vez en la historia a Alemania.

Quién es Tori Penso

Tori Penso es una de las seis mujeres que la FIFA designó para el Mundial de Estados Unidos, Candá y México. Penso y la mexicana Katia Itzel García fueron designadas como juezas centrales, mientras que Brooke Mayo, Kathryn Nesbitt y Sandra Ramírez son asistentes y la nicaragüense Tatiana Guzmán está como operadora del VAR

Penso está casada, es madre de tres hijas y tiene una particular historia ya que comenzó como ejecutiva de marketing -aún se pueden ver sus trabajos pasados en distintas compañías en LinkedIn- y terminó como árbitra en el Mundial, por lo que se transformó en un ejemplo de trayectoria no lineal dentro del fútbol profesional.

La familia le dedicó un tierno posteo a Tori por su logro de llegar al Mundial

Su esposo Chris, también árbitro de la MLS, tuvo mucho que ver con su desarrollo en el deporte. “Todavía sigo asimilando este momento y todo lo que significa para tanta gente. Podría decir que sentirme orgulloso es quedarse corto. Podría decir que fue algo que nunca vamos a olvidar. Podría decir que fue un camino como ningún otro. Pero, en realidad, no existen palabras que puedan describir este momento con una dimensión que esté a la altura de su peso y su importancia”, escribió el hombre en su cuenta de Instagram en el debut de Tori en el Mundial 2026 junto con una foto de ellos junto a sus tres hijas.

Penso comparte sus logros profesionales en sus redes sociales (Foto: @tori.penso)

“La alegría está en cada camino cuando mi mejor amigo está a mi lado. Gracias, Chris, por tu apoyo incondicional dentro y fuera de la cancha. ¡Contigo, todo es posible!”, escribió Tori en un posteo reciente dedicado a su pareja.

Tori le dedicó un tierno posteo a su pareja

Al ser la primera mujer estadounidense en formar parte de la terna arbitral de los Mundiales, Tori se volvió muy popular en las redes sociales, donde suele compartir fotos de los partidos. En Instagram suma más de 91 mil seguidores gracias a sus fotos de los partidos y videos entrenando.

La árbitra también se destaca en las redes sociales

En este Mundial, hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir un partido acompañada por una terna 100% femenina en el encuentro de República Checa vs. Sudáfrica, que terminó en empate 1 a 1 en la segunda fecha del Grupo A. “Estamos escribiendo los libros de historia que algún día leerán mis hijas. Espero que nuestra presencia este verano en el Mundial inspire a mujeres y niñas en todo el mundo”, aseguró Tori en un flyer compartido en sus redes.

La referí compartió esta declaración en su cuenta de Instagram

En casi 100 años de historia de los Mundiales masculinos, fue hasta Qatar 2022 que las mujeres participaron por primera vez como árbitro principal. En esa ocasión fueron tres: la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukasanga y la japonesa Yoshimi Yamashita.