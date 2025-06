Qué club dirigirá Fernando Gago tras su salida de Boca

El futuro de Fernando Gago en el banquillo técnico fue motivo de especulación desde su salida de Boca Juniors. Tras un período de reflexión y análisis de propuestas, el exmediocampista y entrenador argentino definió su próximo paso profesional, que lo embarca en un nuevo desafío y devuelve a un escenario futbolístico.

El argentino fue presentado oficialmente este jueves como el nuevo director técnico del Club Necaxa, equipo que participa en la primera división del fútbol mexicano. El estratega de 39 años asume este rol luego de su salida de Boca Juniors, donde se le dio salida el pasado 27 de abril, tras la derrota en el clásico ante River Plate en el estadio Monumental por el torneo Apertura.

En este nuevo destino, Gago llegó para suceder a otro argentino, Nicolás Larcamón, quien recientemente se incorporó a Cruz Azul.

Fernando Gago con Fabricio Coloccini y su cuerpo técnico, firmando los contratos que lo ligarán a Necaxa por un año Prensa Necaxa

Por qué Gago eligió Necaxa y qué busca el club

Durante su presentación, y con la indumentaria de los Rayos, Fernando expresó su entusiasmo por el nuevo reto: “Estoy con muchas ganas y mucha ilusión. El proyecto me gustó mucho por tener en claro a dónde queremos ir, cómo y por qué. Con mucha ilusión y ganas de lograr cosas importantes. Me agarra en una etapa de crecimiento".

Por su parte, José Hanan, dirigente deportivo del Necaxa y quien lo presentó, explicó los motivos de la elección del argentino: “Fernando (Gago) tiene conocimientos del fútbol mexicano y trabaja con jóvenes, es uno de los planteles más jóvenes de la liga, le gusta jugar un fútbol ofensivo de posesión y es lo que queremos".

El equipo mexicano busca subir la vara y afirma que incorporó a Gago para consolidar ese deseo

“Lo trajimos porque creemos que es la persona indicada para el mejor proyecto deportivo de la institución”, continuó. También destacó la continuidad del proyecto iniciado por Larcamón: “Estamos agradecidos con Nico (Larcamón), pero el club va más allá de una persona y buscamos a Gago para continuar el proyecto en la misma dirección".

El polémico pasado de Fernando Gago en México

El arribo de Gago a Necaxa no está exento de un contexto particular, dada su anterior experiencia en el fútbol mexicano con Chivas de Guadalajara. Su partida de ese club en octubre de 2024 para dirigir a Boca Juniors había sido mal vista por parte del ambiente futbolístico local.

En Chivas no recuerdan a Fernando Gago del mejor modo Eduardo Verdugo - AP

El exfutbolista aprovechó la conferencia para aclarar la situación: “El día que me fui de Chivas, yo recibí un llamado el día martes y ese día le avisé a Chivas que ejecutaba la cláusula para irme, la misma cláusula que ellos habían puesto en caso de despido. Esa fue la realidad y quiero dejar cerrado el tema. He tenido ofertas antes y las he rechazado, pero luego me llamó el club que me vio nacer y me llamó el sentimiento”.

Necaxa, un club con historia en busca de protagonismo

El Club Necaxa, que no logra un título de liga en México desde el torneo Invierno 98, viene de una campaña destacada en el torneo anterior, donde alcanzó las semifinales. La llegada de Gago busca mantener esa senda y potenciar a un plantel joven. Aunque el entrenador argentino, afirmó que no se pondrá en contacto con su antecesor Larcamón: “El análisis lo hice de los partidos que vi. (...) No me gusta hablar con entrenadores anteriores”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.