Mundial 2026, en vivo: la selección argentina le ganó a Inglaterra y se prepara para la final contra España
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Messi le dedicó unas palabras a Maradona tras el triunfo ante Inglaterra: “Él marcó el camino y fuimos tras sus pasos”
El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, le dedicó la victoria por 2 a 1 a Inglaterra, y la clasificación a la final del Mundial 2026, a Diego Maradona. El rosarino recordó el icónico partido de 1986 en el que la albiceleste eliminó al conjunto europeo en cuartos de final -con la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”-, dijo que el exjugador marcó el camino y afirmó: “Allá arriba está muy feliz”.
Sus declaraciones se dieron luego de que un periodista de Tyc Sports le regalara una réplica de la camiseta que Maradona usó en aquel partido contra los ingleses hace 40 años. Messi agradeció el obsequio y sostuvo: “Fue hermoso lo de hoy y seguramente el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo. Para él, hoy era un día muy especial y queríamos poder regalarle esta alegría a él para que lo disfrute”.
Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, con Messi y Mbappé en la cima
La puja por ser campeón del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 tiene, en paralelo, una contienda sin tregua en la tabla de goleadores, con varios futbolistas que pelean por quedarse con la prestigiosa Bota de Oro que otorga la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).
Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la nómina con ocho anotaciones cada uno, con la diferencia que el atacante galo jugó un partido más. El argentino le marcó un hat-trick a Argelia, un doblete a Argelia y un tanto a Jordania en la primera etapa. En 16avos le marcó una vez a Cabo Verde y en octavos, otro a Egipto. El francés, por su parte, celebró sendos dobletes vs. Irak y Senegal y repitió ante Suecia en 16avos mientras que antes de la eliminación de su equipo a manos de España le convirtió a Paraguay y Marruecos.
Cuti Romero le respondió a Gary Neville tras sus críticas: “Ojalá cuando yo me retire no sea tan estúpido”
El defensor de la selección argentina Cristian “Cuti” Romero le respondió al exjugador de la selección de Inglaterra Gary Neville, quien en la previa del partido por semifinales de la Copa del Mundo había criticado el nivel de la dupla de centrales argentinos. “Ojalá cuando yo me retire no sea tan estúpido”, dijo Romero.
Luego de la victoria conseguida por la selección argentina, Cuti Romero y Lisandro “Licha” Martínez fueron consultados por la crítica recibida. Primero tomó la palabra el jugador de Manchester United: “Estamos acostumbrados a que siempre hablen, se ve que les gusta hablar de nosotros y nosotros respondemos en la cancha y siempre con respeto”.
"OJALÁ QUE CUANDO YO ME RETIRE NO SEAN TAN ESTÚPIDO"— DSPORTS (@DSports) July 15, 2026
Cuti Romero, sobre los dichos de Gary Neville e la previa.@m_benedetto#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/x4KcFdwHQK
Qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas que desplegaron los jugadores de Argentina
La selección argentina consiguió el pasaje a la final del Mundial 2026 tras ganarle por 2 a 1 a Inglaterra en un partido que se vivió con gran intensidad tanto en el campo de juego como en las tribunas, donde los hinchas argentinos habían recibido la prohibición de la FIFA a ingresar con banderas y consignas referidas a las Islas Malvinas y la guerra de 1982. Sin embargo, tras el pitazo final los jugadores de la Scaloneta desplegaron una bandera y, según el reglamento de la organización, podrían recibir una sanción.
La FIFA decidió incorporar la consigna sobre las Islas Malvinas a su lista de símbolos políticos en la previa del duelo entre ambos países, a raíz de la rivalidad histórica entre las dos selecciones. Se trataba de un partido que generó una gran expectativa y que, incluso, derivó en el despliegue del operativo de seguridad más grande de la actual Copa del Mundo, con agentes del FBI, policía local y la DEA en los alrededores del Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
Cuti Romero les gritó en la cara el gol del empate a Jordan Pickford y a Marc Guéhi
En la épica remontada de la selección argentina ante Inglaterra para el triunfo por 2-1 este miércoles en las semifinales del Mundial 2026, el defensor Cristian “Cuti” Romero volvió a ser protagonista de una celebración temperamental delante de dos de sus rivales.
El jugador del Tottenham estaba esperando el centro en el momento en el que Enzo Fernández se perfiló, sacó el derechazo desde afuera del área y marcó el gol del empate, a cinco minutos del final. De inmediato, mientras la mayoría de sus compañeros corría a abrazar al mediocampista por haber logrado el 1-1, Romero hizo un pique hacia la posición del arquero Jordan Pickford, que estaba en el césped luego de su estéril volada.
Messi, tras la victoria de la Argentina ante Inglaterra: “Fue increíble lo que vivimos desde el principio”
El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, habló con la prensa tras el agónico triunfo del conjunto de Scaloni frente a Inglaterra por 2 a 1. “La verdad es que fue increíble lo que vivimos desde el principio. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y sonó el himno vivimos sensaciones especiales”, dijo.
“Creo que el grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más. El pueblo argentino lo quería y nosotros también. Una locura jugar dos finales del mundo seguidas. Este grupo es increíble. Hoy la fuimos a buscar otra vez después de que se puso fea. Los metimos en un arco y, la verdad, una felicidad enorme”, sumó.
La bandera que mostraron los jugadores de la selección tras el triunfo ante Inglaterra: “Las Malvinas son argentinas”
A los pocos minutos del final del épico triunfo 2-1 de la Argentina ante Inglaterra en Atlanta, por las semifinales del Mundial, un puñado de futbolistas de la selección nacional, sobre todo el mediocampista Giovani Lo Celso, colocaron sobre el césped una bandera blanca con letras negras que decía, contundente: “Las Malvinas son argentinas”.
Lionel Scaloni, tras el épico triunfo de la selección ante Inglaterra: “Somos únicos”
Luego del épico triunfo de la selección argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026, Lionel Scaloni aseguró que intentarán ganar la final ante España y le agradeció a la hinchada.
“Somos únicos. No es arrogancia, es corazón. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido”, manifestó el DT tras el partido.
Los golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez con los que Argentina dio vuelta el partido
Argentina dio vuelta el marcador en los últimos cinco minutos, con fútbol y épica, y se impuso por 2-1 a Inglaterra en Atlanta por la segunda semifinal del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Así, el domingo jugará su tercera final en el máximo torneo de selecciones en los últimos cuatro certámenes, tras ser subcampeón en Brasil 2014 y consagrarse en Qatar 2022.
Tras el impacto que significó el gol de Anthony Gordon para el 1-0 de Inglaterra a los 10 minutos del segundo tiempo, el equipo albiceleste jugó mejor y llegó al empate con un zapatazo desde afuera del área de Enzo Fernández, a cinco minutos de cumplirse los 90 reglamentarios.
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