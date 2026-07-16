Mundial 2026, en vivo: la selección argentina le ganó a Inglaterra y se prepara para la final contra España

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, le dedicó la victoria por 2 a 1 a Inglaterra, y la clasificación a la final del Mundial 2026, a Diego Maradona. El rosarino recordó el icónico partido de 1986 en el que la albiceleste eliminó al conjunto europeo en cuartos de final -con la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”-, dijo que el exjugador marcó el camino y afirmó: “Allá arriba está muy feliz”.

Sus declaraciones se dieron luego de que un periodista de Tyc Sports le regalara una réplica de la camiseta que Maradona usó en aquel partido contra los ingleses hace 40 años. Messi agradeció el obsequio y sostuvo: “Fue hermoso lo de hoy y seguramente el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo. Para él, hoy era un día muy especial y queríamos poder regalarle esta alegría a él para que lo disfrute”.