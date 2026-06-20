Qué es el inhalador verde que utilizó Koné tras la grave lesión que sufrió en el Mundial

En medio de la histórica goleada por 6 a 0 de Canadá sobre Qatar en el BC Place de Vancouver, una escalofriante acción paralizó a los aficionados en pleno Mundial 2026. Ismaël Koné, mediocampista canadiense que milita en el Sassuolo de Italia, sufrió una fractura de tibia tras recibir una falta de espaldas por parte del qatarí Assim Madibo, quien terminó expulsado tras la intervención del VAR.

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Más allá de la preocupación y el dolor del futbolista, una llamativa imagen capturó la atención del mundo entero: mientras era retirado en camilla, Koné inhalaba de un pequeño dispositivo verde.

Koné, incrédulo tras la lesión

Este misterioso objeto es conocido popularmente en el ámbito sanitario como el “silbato verde”, aunque su nombre comercial es Penthrox. Según explicó Herman Granados, médico anestesista, a través de un reel en su perfil de Instagram, se trata de un inhalador portátil que administra metoxiflurano, un fármaco que revolucionó la medicina de emergencia prehospitalaria y el tratamiento del dolor en eventos deportivos.

KONÉ SE RETIRÓ CON APLAUSOS



El jugador de Canadá, en camilla, se retiró del campo de juego saludando a su hinchada.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zu9lQtw2Li — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

A diferencia de los anestésicos generales utilizados tradicionalmente en el quirófano durante los años 60, el Penthrox se emplea hoy en concentraciones ultrabajas (entre el 0,1% y el 0,3%). A estos niveles, el medicamento actúa como un potente analgésico no opioide de acción inmediata. Su principal ventaja radica en que proporciona un alivio del dolor sumamente rápido que requiere menos de seis inhalaciones para comenzar a hacer efecto, y todo esto sin la necesidad de tomar una vía venosa en pleno campo de juego.

Otra característica fundamental de este dispositivo es que no induce un plano anestésico profundo ni la pérdida de la conciencia. El paciente permanece despierto, lúcido y colaborador con el personal médico, pero con el dolor severo completamente controlado. Esto explica por qué Koné pudo salir de la cancha en camilla saludando, a pesar de tener una de las lesiones más dolorosas del deporte.

El técnico de Canadá, Jesse Marsch, abraza a Ismael Koné (8) mientras sale retirado en camilla luego de sufrir una lesión durante el partido ante Qatar por el Grupo B del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026, en Vancouver (Timothy Matwey/The Canadian Press via AP) TIMOTHY MATWEY - The Canadian Press

Tras el dramático episodio, la Federación Canadiense de Fútbol confirmó que Koné fue operado con éxito en la noche del jueves. El parte médico señaló que se espera una recuperación completa del futbolista; sin embargo, el proceso podría tomar entre seis y 12 meses, dependiendo de su evolución postoperatoria.