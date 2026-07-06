Qué pasó con Folarin Balogun, el jugador perdonado que provocó las quejas de Europa contra la FIFA

Folarin Balogun, delantero de la selección de los Estados Unidos, podrá jugar el encuentro de este lunes contra Bélgica, por los octavos de final de la Copa del Mundo, a pesar de haber sido expulsado en el anterior encuentro ante Bosnia y Herzegovina.

Así fue la expulsión de Balogun

Balogun recibió la tarjeta roja, vía VAR, por una fuerte infracción sobre el bosnio Tarik Muharemovic. En la repetición de la jugada se observa como el estadounidense le practica juego brusco al mediocampista rival, obligando al árbitro a tomar la decisión de expulsarlo a los 20 minutos del segundo tiempo.

Una vez que culminó el encuentro, el DT de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, afirmó que su dirigido no debía recibir la tarjeta roja y dejó abierta la puerta a que la FIFA -el ente que organiza el Mundial- revise nuevamente su fallo.

En las últimas horas, según consignaron los medios The New York Times y El País de España, Donald Trump llamó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que revea la decisión que dejaba al combinado norteamericano sin uno de sus figuras en el frente de ataque.

Gianni Infantino y Donald Trump Chip Somodevilla - Getty Images North America

Para escudarse de cualquier tipo de acusación, la FIFA acudió al artículo 27 del Código Disciplinario donde se indica que la “ejecución de la suspensión de partidos queda suspendida durante un periodo de prueba de un año”.

“Si Folarin comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, se revocará la suspensión y se aplicará la sanción, sin perjuicio de cualquier sanción adicional que se imponga por ‌la nueva infracción", indicó la Federación Internacional

El comunicado oficial dejó ciertas inconsistencias. Una de ellas es el argumento que eligió la FIFA sobre el levantamiento de la sanción, un criterio que también podría haberse aplicado con los ocho jugadores expulsados en la fase de grupos.

Balogun, el goleador estadounidense, que jugará contra Bélgica a pesar de haber sido expulsado @balogun

Tras el levantamiento de la sanción, Trump, en su red social Truth Social, agradeció la rápida acción para permitirle a los Estados Unidos contar con su delantero. “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió el presidente estadounidense.

Por su parte, la UEFA, en un comunicado, no avaló dicha acción y apuntó contra el accionar de la FIFA: “La decisión tomada ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja”.

El antecedente

Un hecho similar ocurrió en el Mundial de 1962 cuando el brasileño Mané Garrincha, quien había sido expulsado contra Chile en la semifinal del torneo, recibió el beneplácito de la FIFA para jugar la final contra Checoslovaquia.

Por una fuerte patada de Garrincha a Eladio Rojas, el atacante brasileño recibió la tarjeta roja. A partir de ese momento, “movimientos” políticos del gobierno de Brasil comenzaron a influir sobre la FIFA, que readecuó su reglamento para que la estrella del equipo sudamericano esté presente en el partido definitorio.

Brasil campeón del Mundial 1962 Keystone-France - Gamma-Keystone

Finalmente, Brasil, con Garrincha en cancha, venció por 3-1 a Checoslovaquia en la final y obtuvo una nueva Copa del Mundo.