Qué radios transmiten el partido de la Selección Argentina en vivo
A horas del debut de la selección campeona del mundo en el Mundial 2026 ante Argelia, surgió la duda sobre qué diales tienen programas dedicados a la Copa del Mundo; mirá la lista completa
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Este martes 16 de junio se enfrentan la selección argentina y Argelia por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026, algo que genera mucha expectativa luego de tres años y medio desde la consagración en Qatar 2022. Con motivo del horario, muchas personas no podrán seguirlo por televisión y se verán obligadas a escucharlo por radio, que en esta ocasión tendrá hasta cinco opciones distintas.
Según informaron las distintas emisoras, habrá un total de cinco radios que llegarán a nivel nacional, por lo que estarán disponibles para todos en la Argentina. De esta manera, cada persona podrá elegir cuál es más de su gusto y son las siguientes opciones:
- DSports Radio (FM 103.1): Julián Fernández, Gastón Recondo y Marcelo Benedetto.
- Radio Mitre (AM 790): Gabriel Anello, Esteban Edul y Marcelo Espina.
- Radio Cadena 3 (AM 700 / FM 99.1): Carlos “Bocha” Houriet, Claudio Giglioni y Mauricio Coccolo.
- Radio La Red (AM 910): Leonardo Gentili, Gustavo López y Juan Carlos “Toti” Pasman.
- Radio Nacional (AM 870): Daniel Mollo y Carlos “Mono” Navarro Montoya.
Dónde ver el partido en televisión
Tal como ocurrió en 2022, hay muchos canales de televisión que transmitirán el partido de la selección argentina. Al igual que ocurre con la radio, cada persona puede elegir cuál es el relator de su preferencia entre las siguientes cuatro opciones:
- Telefe: Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky, Sofía Martínez y Manuel Olivari.
- TyC Sports: Hernán Feler, Ariel Senosiain, Gustavo Lombardi, Gastón Edul y Agustín Fantasía.
- DSports: Gustavo Kuffner, Martín Palermo, Sergio Goycochea y Narella Senra. Esta señal es retransmitida tanto por TV Pública como por Paramount+.
- Disney+ Premium: Mariano Closs, Diego Latorre y Diego Monroig.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.41 contra los 9.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Argelia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.35.
Cómo va a salir Argentina vs. Argelia según la IA
El partido entre Argentina y Argelia es el primer encuentro donde la selección nacional saldrá a jugar con el parche de campeón del mundo, por lo que genera mucha emoción desde hace varios días. Además, al tener muchos jugadores lesionados o al borde desde lo físico, el furor por el Prode del Mundial 2026 hace que se preste especial atención a los principales modelos de inteligencia artificial, quienes se animaron a hacer sus pronósticos y el resultado es contundente.
Gemini y ChatGPT fueron por un 2 - 0 a favor de Argentina, mientras que Claude fue más conservador y agregó un 2 - 1 para tener dos resultados. Además, coincidieron en que Messi y Mahrez serán los principales protagonistas de este enfrentamiento, el cual es fundamental para definir el liderazgo del grupo.
Posibles formaciones
- Argentina: Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
- Argelia: Luca Zidane; Achref Abada o Rafik Belghali, Aissa Mandi, Jaouen Hadjam, Rayan Aït Nouri; Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb; Riyad Mahrez, Houssem Aouar o Hicham Boudaoui, Mohamed Amoura; Amine Gouiri.
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