Qué se sabe de la influencer que denunció un intento de abuso en Atlanta

La periodista Melina Moriatis denunció, en las últimas horas, un intento de abuso mientras cubría el desarrollo del Mundial 2026 en Atlanta, Estados Unidos. La joven, quien cuenta con más de 650.000 seguidores en sus redes sociales, contó que el episodio ocurrió a las 00.30 del lunes al arribar al hotel donde se hospedaba. Según su testimonio, una persona en situación de calle, que se encontraba en el sector de recepción, comenzó a seguirla hasta el ascensor.

“Había un homeless -persona en situación de calle, en castellano- en un banquito totalmente pasado. Agarro mis llaves, me estoy yendo al ascensor, el tipo me sigue y se mete conmigo en el ascensor”, detalló Moriatis en un video publicado en Instagram.

Melina Moriatis, la periodista argentina que denunció un intento de abuso Captura

La comunicadora logró escapar del lugar antes de que las puertas se cerraran y buscó resguardo junto a la recepcionista. Sin embargo, el atacante mantuvo una actitud hostil hasta la llegada de cuatro hinchas argentinos, oriundos de San Juan, que se encontraban en el edificio.

La influencer solicitó auxilio al grupo para subir a su habitación. “Les digo ‘háganme una barrera’, yo me meto para atrás y subo a mi habitación. Cuando hicieron la barrera, este hombre se puso totalmente violento, agarró algo que encontró como arma, los empezó a lastimar y los cortó”, relató sobre la tensa situación que se extendió durante treinta minutos hasta la intervención de las fuerzas policiales locales.

Una influencer denunció que intentaron abusarla en Atlanta

Las imágenes, difundidas por la periodista, muestran al agresor en acción empujando a uno de los argentinos y luego intentando evadir a un agente de policía.

Tras el hecho, Moriatis expresó su gratitud hacia los hombres que intervinieron en su defensa sin conocerla previamente. “Hago este video sobre todo porque quiero agradecerles a estas personas que, sin conocerme... yo no sé si alguien de otro país realmente tiene la solidaridad esta nuestra, de defender a muerte a un desconocido”, sostuvo. La periodista lanzó una campaña en sus redes sociales con el fin de conseguir entradas para el partido entre la selección argentina e Inglaterra, como un gesto de reconocimiento hacia quienes la protegieron.

El hombre de remera roja empujó a los argentinos que hacían de "barrera" para que no se acercara a la periodista Captura

“Ayúdenme a difundir este vídeo para que llegue la ayuda para conseguirles entradas a estos argentinos que me salvaron la vida”, instó Moriatis. La joven destacó la solidaridad de los compatriotas frente a la adversidad y concluyó que, más allá del resultado deportivo, estos valores representan un motivo de orgullo nacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.