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La prelista de 55 jugadores de la selección argentina para el Mundial 2026: estos son los nombres

Entre las sorpresas figuran Tomás Aranda (Boca), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Lautaro Di Lollo (Boca) y Zaid Romero (Getafe)

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Tomas Aranda fue convocado para la prelista de 55 jugadores
Tomas Aranda fue convocado para la prelista de 55 jugadoresManuel Cortina

Lionel Scaloni anunció este lunes una lista previa de 55 futbolistas para el Mundial 2026, liderada por Lionel Messi, con lo cual se confirmó la participación del crack, que nunca se había expresado públicamente acerca de si seguiría formando parte de la selección en la máxima cita. En la lista enviada por la Asociación del Fútbol Argentino a la FIFA fueron incluidos 20 campeones del mundo en Qatar en 2022.

A continuación se detallan nombres y apellidos de los futbolistas reservados:

Arqueros:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

Facundo Cambeses, el arquero de Racing que Scaloni maneja como alternativa
Facundo Cambeses, el arquero de Racing que Scaloni maneja como alternativaGonzalo Colini

Defensores:

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

Germán Pezzella, un campeón del mundo que perdió mucho terreno en la selección en los últimos años, también víctima de una lesión
Germán Pezzella, un campeón del mundo que perdió mucho terreno en la selección en los últimos años, también víctima de una lesiónPrensa River

Volantes:

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

Franco Mastantuono no tiene minutos en Real Madrid y su acceso a la lista final de la selección se complica
Franco Mastantuono no tiene minutos en Real Madrid y su acceso a la lista final de la selección se complicaManuel Cortina

Delanteros:

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

Gianluca Prestianni pena una suspensión por una presunta actitud racista contra un rival y tiene un panorama difícil
Gianluca Prestianni pena una suspensión por una presunta actitud racista contra un rival y tiene un panorama difícilMIGUEL RIOPA - AFP

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