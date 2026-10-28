Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Qué se sabe de la muerte de la mamá de Lionel Scaloni
Eulalia Marzetti tenía 74 años; el comunicado de la AFA para darle el pésame al entrenador y su familia
- 3 minutos de lectura'
Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, murió este martes en la ciudad santafesina de Pujato. Su fallecimiento se produjo a los 74 años tras atravesar una larga enfermedad, según había contado el director técnico en algunas entrevistas.
Tras confirmarse el fallecimiento, la AFA, a través de su presidente Claudio Tapia, emitió un comunicado oficial para brindarle el pésame al entrenador: “La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!“.
Eulalia vivía en Pujato y se desempeñó en esa ciudad como jueza de paz de la Municipalidad. Mamá de Lionel, Mauro y Corina, quien se lanzó a la fama por su emprendimiento gastronómico llamado Scala Bakery, se encontraba con algunos problemas de salud que se agravaron en el último tiempo. Hasta el momento se desconoce con precisión que enfermedad aquejaba a la madre.
Por intermedio de la cuenta de Scala Bakery, Corina, hermana de Lionel, confirmó que este miércoles no abrirá su local por luto. “Hoy, miércoles 28, nuestros locales permanecerán cerrados por motivos personales”, indicó el comunicado.
Uno de los recuerdos que pinta de pie y cara el afecto incondicional a su madre fue cuando le dedicó a ella la obtención de la Copa América 2021. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.
El día que Scaloni habló de la salud de su mamá y le dedicó el título de la Copa América
Luego de ganar la Copa América en 2021, Lionel Scaloni le dedicó el triunfo a su madre. En ese momento se quebró al revelar el difícil momento de salud que estaba atravesando.
“[Quiero] dedicarle el triunfo de la Copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y ahora la está peleando”, dijo en diálogo con Gastón Edul para TyC Sports con la zona mixta del Maracaná y con la medalla dorada colgada en el cuello. “Le mando un gran abrazo a ella, a toda mi familia y a mi pueblo, Pujato”, dijo el DT con lágrimas en los ojos.
- 1
Harry Kane rompió la maldición y ganó el Balón de Oro; Messi terminó quinto y lo siguió desde lejos
- 2
Jannik Sinner volverá a competir después de una larga inactividad y tendrá un nuevo entrenador
- 3
Arvid Lindblad culpó a Colapinto por el incidente en el Gran Premio de Estados Unidos
- 4
Nicolás Peralta se consagró campeón del Mundial de Boxeo Juvenil en Montenegro