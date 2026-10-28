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Qué se sabe de la muerte de la mamá de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti tenía 74 años; el comunicado de la AFA para darle el pésame al entrenador y su familia

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Falleció Eulalia, la madre de Lionel Scaloni
Falleció Eulalia, la madre de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, murió este martes en la ciudad santafesina de Pujato. Su fallecimiento se produjo a los 74 años tras atravesar una larga enfermedad, según había contado el director técnico en algunas entrevistas.

Falleció la mamá de Lionel Scaloni.
Falleció la mamá de Lionel Scaloni.captura de redes

Tras confirmarse el fallecimiento, la AFA, a través de su presidente Claudio Tapia, emitió un comunicado oficial para brindarle el pésame al entrenador: “La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!“.

El comunicado de la AFA
El comunicado de la AFA

Eulalia vivía en Pujato y se desempeñó en esa ciudad como jueza de paz de la Municipalidad. Mamá de Lionel, Mauro y Corina, quien se lanzó a la fama por su emprendimiento gastronómico llamado Scala Bakery, se encontraba con algunos problemas de salud que se agravaron en el último tiempo. Hasta el momento se desconoce con precisión que enfermedad aquejaba a la madre.

Por intermedio de la cuenta de Scala Bakery, Corina, hermana de Lionel, confirmó que este miércoles no abrirá su local por luto. “Hoy, miércoles 28, nuestros locales permanecerán cerrados por motivos personales”, indicó el comunicado.

La hermana de Lionel Scaloni confirmó que no abrirá sus locales por el fallecimiento de su madre
La hermana de Lionel Scaloni confirmó que no abrirá sus locales por el fallecimiento de su madre

Uno de los recuerdos que pinta de pie y cara el afecto incondicional a su madre fue cuando le dedicó a ella la obtención de la Copa América 2021. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.

El día que Scaloni habló de la salud de su mamá y le dedicó el título de la Copa América

Luego de ganar la Copa América en 2021, Lionel Scaloni le dedicó el triunfo a su madre. En ese momento se quebró al revelar el difícil momento de salud que estaba atravesando.

El día que Lionel Scaloni le dedicó el triunfo de la Copa América 2021 a su madre
El día que Lionel Scaloni le dedicó el triunfo de la Copa América 2021 a su madre

“[Quiero] dedicarle el triunfo de la Copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y ahora la está peleando”, dijo en diálogo con Gastón Edul para TyC Sports con la zona mixta del Maracaná y con la medalla dorada colgada en el cuello. “Le mando un gran abrazo a ella, a toda mi familia y a mi pueblo, Pujato”, dijo el DT con lágrimas en los ojos.

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