Qué se sabe del conflicto entre Rosario Central y Pablo Quirno

Rosario Central, vía X, confirmó la intimación mediante una carta documento al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno. “Le intimo formalmente a que, por la misma vía por la que realizó las publicaciones referidas y en el plazo de 48 horas de recibida la presente, aclare y rectifique lo manifestado“, indicó la publicación del club rosarino, que arremetió fuertemente contra el funcionario del gobierno nacional.

Rosario Central arremetió judicialmente contra Pablo Quirno

Para entender esta reacción hay que remontarse al pasado 19 de julio, día en el que se disputó la final de la Copa del Mundo que quedó en manos de España. Al instante que culminó el encuentro, Rosario Central subrayó el esfuerzo realizado por la selección argentina e incluyó una imagen de los futbolistas que salieron a la cancha contra Jordania, por la tercera fecha de la fase de grupos.

En dicha instantánea no se observa a Lionel Messi, el capitán del equipo. De inmediato, los usuarios criticaron este accionar poniendo el foco en la relación cercana que existe entre La Pulga y Newell’s, clásico rival del Canalla.

La publicación de Rosario Central junto a la respuesta de Quirno

Desde el momento de la publicación, el club rosarino recibió una gran cantidad de respuestas y reposteos criticando su accionar, el cual estaba orientado en subrayar la presencia de Giovani Lo Celso, futbolista que se inició en el club y disputó un solo encuentro durante el Mundial. A escala nacional, la palabra del funcionario Quirno causó un fuerte impacto por sus expresiones y eso derivó en judicializar la cuestión.

“Siempre se puede ser más odioso…sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame", dijo Quirno sobre la supuesta mal intención que tuvo Rosario Central. Además, citó la polémica sobre la obtención del título de campeón de la temporada 2025 por haber finalizado primero en la Tabla Anual.

Giovani Lo Celso, jugador surgido de Rosario Central, disputó un solo encuentro en el Mundial conta Jordania donde metió un gol LUKE HALES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Sus afirmaciones son falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas. Son falsas porque la razón por la cual el Club eligió la foto en cuestión era, precisamente, para homenajear a Giovanni Lo Celso y destacar a un jugador de nuestro club, lo cual resulta natural, y su participación en esta gloriosa selección argentina. De hecho, varios clubes argentinos hicieron lo mismo y destacaron en sus redes a los jugadores surgidos de sus inferiores”, destacó Rosario Central en su sitio web oficial sobre los argumentos por el que se tomó la decisión de enviarle una carta documento a Quirno.

La imagen de Messi con Lo Celso, en el descargo de Rosario Central

Y, siguió: “Además, sus dichos son profundamente ofensivos para una institución de la trayectoria y prestigio de Rosario Central. Las adjetivaciones que eligió (“odioso”, “infame”) son insultos en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su referencia de “infame” al torneo ganado por la institución el año pasado denota un evidente ánimo de dañar, desprestigiar y ofender".

A la espera de la rectificación por parte de Quirno, el comunicado de Rosario Central puntualizó en el destino que le dará a los fondos exigidos en una posible demanda: “Desde ya, le adelanto que donaremos la indemnización obtenida a las divisiones inferiores de los clubes de Rosario a través de la Asociación Rosarina de Fútbol para que muchos más niños puedan perseguir su sueño de ser como Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María, Giovani Lo Celso, entre tantos otros ídolos de nuestra querida ciudad”.