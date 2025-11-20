Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA y suma un nuevo título oficial

Rosario Central recibió una inesperada, pero histórica, distinción por parte de la AFA: fue premiado como campeón oficial de la temporada 2025 tras liderar la Tabla Anual de puntos. La medida fue adoptada luego de que el Comité Ejecutivo decidiera suspender la Supercopa Internacional y reemplazarla por un reconocimiento al club más regular del año calendario.

En medio de la reunión clave que la Liga Profesional celebra en Puerto Madero, y que tenía en agenda temas estructurales como el formato de competencias para 2026, las fechas FIFA y los descensos, una resolución no contemplada oficialmente se robó la atención dirigencial: la suspensión de la Supercopa Internacional y la consagración de Rosario Central como campeón del año.

El club de Arroyito, que finalizó en lo más alto de la tabla anual, además de clasificar a la Copa Libertadores 2026, se convirtió en el primero en recibir este tipo de reconocimiento, que desde ahora reemplazará a la Supercopa Internacional, cuya continuidad quedó descartada por la AFA. La decisión, impulsada en parte por la idea de jerarquizar la regularidad por encima de un partido único, fue oficializada en presencia de una nutrida comitiva canalla, encabezada por su presidente, Gonzalo Belloso, la vicepresidenta primera Carolina Cristinziano, el entrenador Ariel Holan, y los referentes y capitanes del equipo: Ángel Di María y Jorge Fatura Broun.

Al recibir el trofeo, Belloso afirmó: “Es un plan que viene de hace varios años, volver a incorporar al campeón anual. De acá a futuro, ese torneo se suma al Clausura, Apertura y Trofeo de Campeones. Y se reconoció al actual, eso es lo que pasó hoy. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie, que perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices, orgullosos y agradecidos a mi plantel y a la gente de Rosario Central. El fútbol argentino necesitaba tener ese torneo anual, y arranca premiándonos a nosotros. Me parece súper lógico".

El entrenador Ariel Holan, por su parte, celebró: “Hicimos un gran torneo. Agradezco a Tapia, Toviggino y todos los presidentes que tomaron la decisión. Se habló mucho del torneo anual y este reconocimiento, de acá en adelante, va a ser positivo. No solo clasificar a la Libertadores, sino sumar una estrella al club".

Consultado sobre que, si bien son los más regulares del año, no enfrentaron a todos los equipos, Holan fue cauto: “Yo no me siento capacitado para opinar sobre los formatos. Hay modelos de distintos tipos, eso lo deciden los directivos. Este reconocimiento es por el esfuerzo de todo el año”.

Por último, Fatura Broun sintetizó el sentimiento del plantel: “Esto es la estrella por la tabla anual. Estamos orgullosos de poder conseguirla”.

