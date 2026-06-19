Fernando Gago fue operado de urgencia por problemas cardiovasculares

Fernando Gago fue operado de urgencia este viernes tras sufrir problemas cardiovasculares. El director técnico de la Universidad de Chile sintió un fuerte malestar luego de que el equipo triunfara frente a O’Higgins por la Liga de Primera, y debió ser trasladado de urgencia a un hospital local.

Desde el club chileno publicaron un breve comunicado sobre la situación del entrenador. “Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, escribieron en sus cuentas oficiales.

El posteo de la U de Chile sobre Fernando Gago Captura

Sin embargo, el medio local La Tercera confirmó que, al llegar a la clínica Alemana, los médicos debieron realizar una intervención quirúrgica de urgencia, la cual fue realizada con éxito.

Por el momento, Gago se encuentra bajo observación médica y deberá ausentarse de los entrenamientos próximos, que quedarán a cargo de su ayudante, Fabricio Coloccini. Tampoco podrá hacerse cargo del encuentro del fin de semana frente a Santiago Wanderers, por la Copa Chile.

Tras el partido frente a O’Higgins, el entrenador se había mostrado excesivamente agotado, algo que despertó preocupación. Constantemente se refregaba los ojos y mostraba dificultad para respirar con normalidad. En los videos de la conferencia se vio que debía tomar aire múltiples veces para hablar y que en algunas ocasiones se tocó el pecho.

El entrenador sintió malestar desde la mañana del viernes Leopoldo Smith - Getty Images South America

La presidenta de Azul Azul, la empresa concesionaria que administra al club, Cecilia Pérez visitó al director técnico mientras permanece en el hospital. “Tuve la posibilidad de estar con él y con Verónica, su mujer, y lo vi con buen ánimo, tranquilo. Fue atendido en tiempo requerido, que es importante para la recuperación que está teniendo”, dijo, según reportó La Tercera.

Sumó que está acompañado por el cuerpo médico del club y que su familia señaló que la clínica dará a conocer el parte médico. “Lo vi bien y preocupado del partido del domingo. Saber que dirigió el partido sintiéndose mal, me vuelve a emocionar. El compromiso que tiene con el club y con el plantel nos confirma que debemos creer en este proyecto y esperar que pronto pueda estar de regreso”, expresó, conmovida.

El malestar de Fernando Gago

Pérez reveló que el entrenador empezó a sentirse mal muy temprano por la mañana del viernes. “Me contó que desde primera hora se sentía raro, que tenía un dolor, y le dijeron que debía hacerse exámenes e ir a un recinto asistencial y no quiso, porque quería estar con los chicos”, detalló.

Sostuvo que el exjugador de Boca y el Real Madrid se tocaba el pecho, y que junto a integrantes del cuerpo técnico creían que estaba un poco resfriado. “Lo comentó con el cuerpo médico, le dijeron que era mejor hacer exámenes”, contó. Reveló que Gago quiere volver a entrenar. “Le transmití que lo primero es la salud y que se cuide”, aclaró.

Según Pérez hubo varias señales que indicaron que el entrenador no se encontraba bien, pero que en el momento no fueron registradas.

“Creo que muchos de ustedes estuvieron en la conferencia de prensa ayer. Uno vuelve a ver... yo estaba mientras Fabricio [ayudante de Gago] estaba adentro con los chiquillos. Estaba con él, estaba viendo esas imágenes con Manuel, con Nacho, y hay gestos que uno ahora los ve con perspectiva, que impactan. Sobre todo cuando él termina, hace el suspiro, cómo se toca el pecho. Estaba con mucho dolor. Y ahí ya se le convence y se le traslada a un recinto asistencial”, concluyó.