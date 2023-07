“¿Querés responder vos?”: el picante cruce entre Oscar Ruggeri y Luciana Rubinska en el medio de una entrevista

escuchar

Este lunes, los columnistas de Equipo F (ESPN), Oscar Ruggeri y Luciana Rubinska, protagonizaron un picante cruce, en el marco de una entrevista al mánager de Racing Club, Rubén Capria, quien quedó descolocado ante el intercambio de los comentaristas deportivos. Además, el dirigente comparó su época como jugador de La Academia con el presente de la institución de Avellaneda.

Todo comenzó cuando Rubinska le hizo una pertintente consulta a Capria: “¿Consideras que Racing es candidato a ganar la Copa Libertadores, y en caso de que sí, los demás, quiénes son?”. Antes de que el invitado pudiera responder la pregunta, Ruggeri cruzó a la conductora de C5N con una particular apreciación. “Y, si dice que no, ya, directamente...”, lanzó El Cabezón, quien suele tener este tipo de intervenciones.

Con gesto serio, Rubinska le contestó: “¿Querés responder vos? Respondé vos, no hay problema, Oscar”. “No, es una pregunta... ¿qué te va a decir? Me imagino que la exigencia de Racing ahora es...”, replicó el exdefensor de la selección argentina, sin finalizar su frase, pero con la sugerencia de que la consulta era impertinente porque la hinchada blanquiceleste tiene otro tipo de demandas hacia el club por sus últimos resultados.

En línea con la postura de Ruggeri, Capria replicó la pregunta de Rubinska: “Sí, bueno, ¿cómo no vamos a soñar con la copa? Sí, soñamos, después sabemos que hay equipos que son fuertes. De hecho, nos tocó en el grupo uno de los equipos que son fuertes, y estuvimos competitivos, y competimos los dos partidos muy bien, jugando con uno menos acá un tiempo”. “Flamengo, que quedó segundo”, agregó Rubinska.

Acto seguido, Oscar explicó a qué se debía su cuestionamiento a la pregunta de Rubinska, e interpretó los dichos de Capria. “Lo que te dice es que Racing dejó de ser ese equipo con los qui... que tenía. Vos fuiste parte, nosotros vivimos toda esa etapa. Cada vez que ibas a jugar con Racing, no sabías si ibas a jugar, si concentraban, si no jugaban... entonces, ahora, cambió”. En esa línea, El Cabezón señalo que “hoy, al hincha de Racing, ya no lo arreglas con buenas campañas”.

En defensa de su gestión, Capria volvió a concordar con Ruggeri, y destacó: “(Ahora), hay mucha más certidumbre, el club cambió totalmente, es distinto. Más allá de la campaña que hicimos, el club también llego al récord de socios y fue todo el año, no es que te endeudaste, saliste campeón, y al otro año, descendés: la institución fue en constante crecimiento, estamos iniciando el predio de entrenamiento de la primera de Ezeiza...”, enumeró.

Capria, de 53 años, asumió como mánager de Racing en enero de 2021, período en el que ganó el Trofeo de Campeones 2022, y la Supercopa Internacional 2023.

