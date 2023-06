El picante cruce entre Oscar Ruggeri y Sebastián Vignolo: “Vos me apurás, yo te apuro”

escuchar

Los periodistas de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri y Sebastián Vignolo, mantuvieron este jueves un picante cruce, en el marco de la organización del partido amistoso que anualmente disputan los miembros del programa. Al aire, cada uno por su lado comenzó a contactar, a través de sus celulares, a exfutbolistas y personalidades del mundo del espectáculo para que se sumen a sus respectivos equipos.

Al observar qué tenía su colega, Vignolo le sugirió a Ruggeri que llamara a sus excompañeros. “Pará, perdón, podés llamar a Caniggia, ¿no tenés onda con Caniggia? ¿No tenés onda con Batistuta? Son jugadores tuyos”, lo ayudó. Allí, al Cabezón se le ocurrió el nombre del Pupi Javier Zanetti. “Los que quieras, nosotros no tenemos miedo. Ya tenemos las instalaciones del predio de Ezeiza, el 12 de julio”, replicó, desafiante, el conductor.

En ese momento, Ruggeri llamó a Zanetti, quien lo atendió y confirmó su presencia. “El Pollo se está armando un equipo para el otro. Nosotros tenemos una carga que es el negro Bulos”, le advirtió Oscar. Celoso, Vignolo tomó su teléfono, y dijo: “A mí también me empiezan a llamar, eh. Brian Sarmiento es mío. Ahora, me calenté”.

Acto seguido, Vignolo le mandó un mensaje de voz a Daniel Osvaldo para convocarlo al encuentro: “Dani, escuchame, si no tenés nada que hacer el 12 de julio, te necesito porque tengo que jugar contra Oscar Ruggeri, el partido que hacemos todos los años. Abrazo”. Mientras tanto, el Cabezón seguía por su lado con sus movimientos. “Ah, ¿no te atienden? ¿Estás desesperado?”, lo desafió Vignolo.

Después, como si estuviera hablando sólo, Sebastián lanzó: “Estoy llamando a éste, no va a querer atajar, pero...”. “¿De quién, che?”, preguntó, intrigado, Ruggeri, a lo que el relator replicó: “Vos me apurás, yo te apuro. ¿Vamos a jugar fuerte? Vamos a jugar fuerte”. Luego, el animador dio más pistas sobre a quién quería contactar. “Si tenemos que ir a las piñas, éste me sigue”, y reveló: “Mi amigo Luciano Castro. Juega para mí”. En efecto, el actor también dijo que estará presente.

Más adelante en el progarma, el conductor le mandó un mensaje al Kun Agüero, quien le respondió con una nota de voz: “¿Qué pasa, Pollo Vignolo? ‘Cuchame, el 12 de julio no estoy, bo... Me voy a jugar el Mundial. (...) No puedo, pá, pero tranquilo; si querés, te paso un par de tips para que tires un poquito de magia”.

Seguidamente, Oscar llamó a otra persona, de la que no reveló su identidad, y le confirmó que, en su equipo, jugarán Leo Ponzio, Chori Domínguez y Zanetti, tras lo cual, llamó al célebre exfutbolista colombiano, Pibe Valderama: “Hay un partido contra el Pollo Vignolo. El 12 de julio te necesito en Argentina”. Obediente, el exjugador respondió: “Usted me dice, y yo estoy listo”.

En broma, Vignolo le dijo a Valderrama que “el partido es en El Calafate”, para que se confunda de lugar y no asista. “No, es en AFA. Él se arma un equipito y nosotros tenemos un equipo bárbaro, y por supuesto, la cinta de capitán la va a tener usted”, lo corrigió Ruggeri.

LA NACION