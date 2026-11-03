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Quién es Jesús Owono, el arquero de Andorra que chocó con Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife que murió hoy
El delantero de 30 años falleció este martes, un día después de sufrir un paro cardíaco tras el golpe en pleno partido contra el arquero
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El fútbol español está de luto tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife de 30 años, quien falleció este martes 3 de noviembre después de sufrir un paro cardiorrespiratorio a raíz de un fuerte choque con Jesús Owono, arquero del FC Andorra, durante un partido de la Segunda División. En medio de la conmoción, todas las miradas se dirigieron hacia el portero de 25 años, quien, según informó el diario español Sport, “se encuentra profundamente afectado” por lo sucedido.
Jesús Lázaro Owono Ngua nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, y actualmente tiene 25 años. El arquero comenzó su carrera futbolística en las divisiones juveniles del Deportivo Alavés, donde dio sus primeros pasos en 2016, antes de pasar por el Club San Ignacio. Con el tiempo, logró consolidarse dentro de la estructura del conjunto español y el 2 de enero de 2022 tuvo su debut oficial en la Primera División de España con el primer equipo del Alavés.
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