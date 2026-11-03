La tajante decisión de Jesús Owono tras confirmarse la muerte del futbolista Jesús de Miguel

La muerte del futbolista Jesús de Miguel generó una profunda conmoción en el mundo del deporte. El delantero de Tenerife falleció este martes 3 de noviembre a los 30 años, un día después de sufrir un ​paro cardíaco ⁠tras chocar contra el arquero del FC Andorra Jesús ⁠Owono y que este último impactara la rodilla contra su pecho. En medio de la delicada situación, el deportista ecuatoguineano quedó en el centro de la escena por la precipitada salida de su área que hizo durante el partido de la Segunda División de España, que terminó derivando en el peor final. Luego de que se hiciera pública la trágica noticia, el arquero tomó una determinante decisión para preservarse de los comentarios agresivos en su contra.

Durante la mañana de este martes, Jesús Lázaro Owono Ngua decidió cerrar su cuenta de Instagram. Si se busca su usuario @1owono, aparece una página en blanco que dice: “Esta página no está disponible”. De esta manera, buscó evitar que usuarios de las redes sociales continuaran dejándole mensajes en sus posteos y escribiéndole por privado.

Jesús Owono cerró su cuenta de Instagram (Foto: Instagram @1owono)

El deportista contaba con 32,6 mil seguidores en Instagram, 1681 seguidos y 83 publicaciones en su feed, las últimas vinculadas a sus partidos de fútbol. En su perfil se presentaba como JO, con el emoji de una araña y de una tela de araña. Antes de desactivar su cuenta, había eliminado una historia que había publicado durante la previa del partido.

Así era el feed de Instagram de Owono (Captura: Instagram @1owono)

De acuerdo con el diario español Sport, el arquero de 25 años “se encuentra profundamente afectado” por el choque ocurrido el lunes en el Heliodoro Rodríguez López, que terminó derivando en la muerte de De Miguel, y que su intención “era contactar personalmente con la familia o con alguna persona cercana a Jesús de Miguel cuando considerasen que fuese el momento adecuado”. Tras la acción, el árbitro, además de suspender el partido, también expulsó a Owono por “impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”.

Tras el choque con el delantero de Tenerife, Owono fue expulsado del partido (Foto: Instagram @1owono)

Desde las redes sociales del FC Andorra, se pronunciaron sobre el fallecimiento de De Miguel y escribieron: “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife”. Por su parte, Gerard Piqué, presidente del club, expresó: “Lo siento con toda mi alma”. La Real Federación Española de Fútbol, FC Barcelona y Real Madrid también manifestaron su lamento por el fallecimiento del futbolista.

Las despedidas de Lionel Messi y Nico Paz a Jesús de Miguel

Durante la mañana de este martes, varias figuras del fútbol reaccionaron al trágico fallecimiento de Jesús de Miguel y lo despidieron en las redes sociales. Uno de los primeros en hacerlo fue el excapitán de la selección argentina. “No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, expresó Messi en sus historias de Instagram.

Lionel Messi despidió a Jesús de Miguel (Foto: Instagram @leomessi)

El mensaje de Nicolás Paz tras el fallecimiento del delantero de Tenerife (Foto: Instagram @nicopaz1o)

Asimismo, Nicolás Paz también compartió un sentido mensaje para el jugador del Tenerife, club en el que él mismo se formó durante sus inicios en el fútbol. “No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”, sostuvo.