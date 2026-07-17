Quién va a cantar el Himno argentino en la final del Mundial 2026

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, la identidad del artista encargado de entonar el Himno Nacional Argentino continúa como uno de los secretos mejor guardados por la FIFA. Mientras la ansiedad crece entre los millones de fanáticos de La Scaloneta, los nombres de diversas figuras del espectáculo nacional comenzaron a circular en los medios y plataformas digitales, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de los responsables del evento deportivo más importante del año.

El nombre que tomó mayor fuerza en las últimas horas es el de María Becerra, ya que según trascendió en el programa televisivo Sálvese Quien Pueda (América TV), el entorno de la artista mantiene una postura de hermetismo, aunque no descartaron la posibilidad. Nicolás Peralta, panelista del ciclo, reveló tras mantener contacto con el equipo de la cantante que: “No me lo terminan de confirmar, pero tampoco lo niegan”. Esta falta de desmentida, sumada a que la intérprete se encuentra actualmente en España con una gira, alimenta las versiones que la ubican como la principal candidata.

María Becerra sería la elegida para cantar el Himno, según Sálvese Quien Pueda

En paralelo, el folclore futbolístico argentino impulsó una campaña digital masiva en favor de Lali Espósito. Los seguidores del seleccionado nacional reclaman su presencia basándose en la cábala que dejó su performance en Qatar 2022, donde su interpretación fue ampliamente celebrada. La propia artista reaccionó al clamor popular a través de sus redes sociales con un lacónico “LPM”, con lo que reflejó la sorpresa ante el pedido masivo. No obstante, las posibilidades logísticas parecen jugar en contra. Desde su círculo íntimo, se confirmó que la cantante se encuentra de vacaciones en Europa con su pareja, lo que dificulta una convocatoria de último momento.

Lali Espósito reaccionó al aluvión de mensajes que recibió por parte de sus fanáticos

Otros nombres que fueron barajados en la escena mediática incluyen a Soledad Pastorutti y Tini Stoessel. Sobre Pastorutti, su agenda de presentaciones en Catamarca y Salta, programadas para los días 17, 18 y 19 de julio, la dejarían prácticamente fuera de la competencia para estar presente en el evento. Por su parte, la situación de Stoessel es observada desde una perspectiva diferente, ya que al ser pareja de Rodrigo De Paul, se especula que su participación en un evento de tal magnitud podría generar un escenario de presión innecesaria para el plantel, aunque ella no cuenta con compromisos laborales que le impidan viajar a Estados Unidos.

La incertidumbre persiste mientras la organización del torneo mantiene el hermetismo total y la prensa debate si la elección recaerá en el ímpetu juvenil de Becerra, la mística de Lali o la trayectoria de otras figuras. Así, la expectativa se traslada ahora a las próximas horas, cuando el anuncio oficial finalmente despeje la incógnita que moviliza a los fanáticos argentinos en la previa del partido definitorio por el Mundial 2026.