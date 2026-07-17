Quién va a cantar en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 no solo promete ser uno de los eventos deportivos más importantes del planeta con el partido que se espera entre la Argentina y España, sino también un espectáculo musical sin precedentes. Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, el partido decisivo contará con un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, reuniendo a algunas de las figuras más importantes de la música internacional.

El evento se llevará a cabo el domingo 19 de julio en el Estadio New York New Jersey, donde millones de espectadores de todo el mundo seguirán tanto la definición del campeonato como un espectáculo artístico que marcará un antes y un después en la historia del torneo, que tiene casi 100 años de historia.

Madonna será una de las artistas destacadas (Foto: FIFA)

Entre los artistas confirmados se encuentran Madonna, Shakira, Justin Bieber y la banda surcoreana BTS, quienes encabezarán el histórico show. Además, en las últimas horas se anunció la incorporación de nuevos nombres al cartel: Burna Boy, el reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el Coro PS22 junto a Coldplay.

Shakira siempre dice presente en los Mundiales (Foto: FIFA)

La dirección artística del espectáculo estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, quien supervisará una producción que promete combinar música, fútbol y un fuerte mensaje social. La presentación será transmitida en vivo para millones de fanáticos alrededor del planeta mientras las selecciones de Argentina y España definen quién será el nuevo campeón.

Hay una gran expectativa por el show del canadiense (Foto: FIFA)

Más allá del aspecto artístico, el show tendrá también un importante objetivo solidario. El espectáculo de medio tiempo apoyará al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y generar nuevas oportunidades vinculadas al fútbol para niños y niñas de todo el mundo.

El esperado regreso de BTS a los escenarios (Foto: FIFA)

De esta manera, la final del Mundial 2026 se convertirá en un evento histórico, no solo por definir al nuevo campeón del mundo, sino también por ser la primera edición en la que el fútbol y la música se unirán en un espectáculo de medio tiempo de escala global, con algunas de las mayores estrellas de la industria musical como protagonistas.