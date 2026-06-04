Ralf Schumacher se casó con su novio en Francia y recibió una filosa indirecta de su exesposa

El expiloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, se casó con el empresario francés Étienne Bousquet-Cassagne tras una celebración de tres días en la Costa Azul. La boda, realizada en Saint-Tropez este fin de semana, puso un punto final a meses de especulaciones mediáticas que rodearon a la pareja desde que hicieron pública su relación en julio de 2024. Sin embargo, la alegría del evento no estuvo exenta de tensiones, ya que Cora Schumacher, quien estuvo casada con el alemán entre 2001 y 2015, intervino en el debate público con declaraciones que resonaron en toda la prensa.

Al ser consultada por el periódico germano Bild, Cora Schumacher mantuvo una postura ambivalente. Si bien expresó sus felicitaciones por el enlace, no evitó deslizar una crítica sobre el desarrollo de su exmarido. Según consignó el diario alemán, la empresaria declaró: “Siempre dicen: ‘el amor verdadero encuentra su camino’. En algunos casos, solo se necesita un poco más de tiempo hasta que todos en el hipódromo sepan realmente hacia dónde se dirige la carrera. De todos modos, muchas felicidades en tu boda”. Para los analistas europeos, este comentario funcionó como una alusión directa a la sexualidad de Schumacher, tema que generó fuertes fricciones desde que el hermano de Michael hizo pública su orientación tras años de rumores.

Ralf Schumacher y Étienne Bousquet-Cassagne se casaron en una ceremonia privada

La relación entre Ralf y Cora fue, desde la separación oficial en 2015, un historial de conflictos legales y mediáticos. La empresaria fue enfática al confirmar que no estuvo presente en la ceremonia, ni mostró interés en seguir la transmisión televisiva que documenta la boda bajo el título Ralf & Étienne: We Say Yes. De acuerdo con sus testimonios en Der Spiegel, Cora se sintió “usada” y “apuñalada en el corazón” al enterarse de la relación a través de las redes sociales.

Además, aseguró que, durante su matrimonio, el excorredor siempre negó las versiones que vinculaban sus preferencias afectivas con otros hombres. Incluso mencionó que le presentaron a Bousquet-Cassagne bajo el rol de un simple empleado, una versión que el círculo íntimo del piloto desmintió mediante la publicación de capturas de WhatsApp que evidenciarían un conocimiento previo por parte de ella.

Una vida de conflictos familiares

La ceremonia en Saint-Tropez, por su parte, buscó la máxima privacidad, ya que congregó a un centenar de invitados. El evento comenzó el viernes con un encuentro informal en un club de playa y culminó el domingo con un brunch en la propiedad privada de la pareja. El hijo de ambos, David Schumacher, de 24 años, tuvo un papel relevante como padrino, lo que marca una diferencia sustancial con la postura de su madre. Si bien el joven manifestó públicamente su apoyo al nuevo presente de su padre, también fue centro de polémicas al solicitar, a través de redes sociales, que los conflictos familiares cesen.

Desde su separación, Cora y Ralf Schumacher no tuvieron una buena relación

Para Cora, el proceso de superación fue complejo y, según reportó Bild, requirió acompañamiento terapéutico tras sufrir ataques de pánico vinculados al impacto público de la separación y las posteriores noticias. Como símbolo de cierre, confesó que quemó su vestido de novia, un gesto que subraya la ruptura total con el pasado compartido junto al expiloto. Mientras Ralf, de 50 años, celebra un nuevo inicio junto al empresario francés de 36, el entorno mediático sigue atento a cada cruce de declaraciones, un fenómeno que mantiene vigente la disputa entre la antigua pareja tras más de una década de divorcio legal.

La cobertura periodística alemana sobre este enlace no solo se limitó a lo social, sino que también puso en evidencia las dos caras de una misma historia: la felicidad de un hombre que decidió hacer pública su verdad y la amargura de una exmujer que sostiene que perdió sus mejores años bajo una falsa fachada. La prensa alemana, al contrastar las versiones de ambos, logró reconstruir un relato donde la elegancia de una invitación y la acidez de un comentario público conviven en la narrativa actual de la familia Schumacher.