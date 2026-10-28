Revelan el ranking completo de los deportistas mejor pagados y Messi no está primero: cómo se compone el Top 10

La industria del deporte profesional registra ganancias récord y los atletas de élite alcanzan niveles de ingresos inéditos hasta hace pocos años. La revista Forbes presentó su reciente informe sobre los deportistas mejor pagados de la historia. El estudio contabiliza salarios, premios y acuerdos comerciales acumulados durante las trayectorias profesionales sin descontar impuestos ni comisiones.

Cristiano Ronaldo ocupa la cima del ranking con una suma total de 2090 millones de dólares. El delantero portugués, de 41 años, alcanzó este registro gracias a sus contratos en el Real Madrid, Juventus, Manchester United y su actual presente en el Al Nassr de Arabia Saudita. La publicación estima que el luso llegará a los 2390 millones de dólares al concluir la temporada actual.

Cristiano Ronaldo es el deportista más millonario de todos los tiempos Abdullah Ahmed - Getty Images Europe

Lionel Messi figura en el tercer lugar de esta nómina histórica con 1870 millones de dólares. El excapitán de la selección argentina eligió el Inter Miami de la Major League Soccer tras su salida del Paris Saint-Germain, decisión que impulsó el valor de la franquicia estadounidense a 1350 millones de dólares. Según el reporte, la llegada del rosarino al fútbol de Estados Unidos le garantiza ingresos anuales cercanos a los 145 millones de dólares, además de una opción para adquirir acciones del club tras su retiro. Forbes proyecta que el argentino superará la barrera de los 2020 millones hacia mayo de 2027.

Messi está tercero en esta lista histórica RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El segundo puesto corresponde al golfista Tiger Woods: el estadounidense suma 1970 millones de dólares en su carrera. Woods marcó el inicio de esta era económica al convertirse en 2009 en el primer atleta en superar los 1000 millones de dólares, hito que mantuvo durante años como una cifra aislada. LeBron James completa el cuarteto de líderes con 1680 millones de dólares. El basquetbolista, quien milita actualmente en los Philadelphia 76ers, mantiene una sólida estructura comercial que incluye su vínculo vitalicio con Nike y diversas inversiones productivas en el sector del entretenimiento.

A sus 50 años, Tiger Woods todavía no se retiró como golfista profesional David J. Phillip - AP

La lista continúa con figuras que superaron la marca de los 1000 millones de dólares recientemente o hace años. Phil Mickelson ostenta 1130 millones, mientras que el extenista Roger Federer suma 1110 millones. Floyd Mayweather, otro de los pioneros en superar los 1000 millones en 2017, acumula 1080 millones de dólares. Los basquetbolistas Kevin Durant y Stephen Curry ingresaron al grupo durante la temporada 2025-2026: Durant registra 1060 millones, en tanto Curry contabiliza 1020 millones de dólares tras firmar un acuerdo comercial masivo con la firma Li-Ning. El brasileño Neymar cierra el listado con 960 millones de dólares, cifra que lo acerca al club de los multimillonarios para el próximo año.

Forbes destaca una distinción crucial entre ingresos brutos y patrimonio neto efectivo, donde solo Cristiano Ronaldo, Woods, Messi y James poseen fortunas personales superiores a 1000 millones de dólares al descontar impuestos y gastos operativos. El resto de los integrantes, como Federer o Curry, mantienen cifras de patrimonio inferiores a esa barrera pese a sus abultadas ganancias profesionales.

LeBron James es el único que tiene un ingreso superior a los 1.000 millones, junto a Cristiano, Woods y Messi Matt Slocum - AP

La NBA se consolida como la liga con mayor peso en esta lista debido a los crecientes topes salariales derivados de los derechos de transmisión televisiva. Las estrellas actuales superan en dos años lo que Michael Jordan, el basquetbolista más rico del mundo, recaudó en toda su carrera activa. Este fenómeno financiero refleja la expansión de los contratos publicitarios y la influencia global de los atletas en la economía moderna.

Los mejores sueldos del fútbol

En un apartado que mostró específicamente los ingresos de los 50 futbolistas mejor pagados del 2026, Forbes reveló que los siete jugadores de fútbol con mejores sueldos de sus clubes fueron los siguientes: