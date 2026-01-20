Quién es el deportista mexicano que superó a Lionel Messi en ganancias el año pasado

En 2025, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez consiguió un logro económico al superar en ingresos totales al futbolista Lionel Messi. De acuerdo a una reciente actualización, obtuvo un total de 137 millones de dólares, y solo estuvo por detrás del portugués Cristiano Ronaldo en la clasificación. Por su parte, el argentino reunió US$130 millones.

Durante el año pasado, Canelo Álvarez experimentó diversas emociones en cuanto a lo deportivo, pero sin dudas fue uno de sus mejores años en lo económico. El portal Sportico reveló en una reciente actualización de su informe anual sobre los deportistas mejor pagados que el pugilista consiguió US$125 millones como parte de su salario por sus actuaciones y US$12 millones adicionales por patrocinio.

De esta manera, Canelo se impuso y relegó al segundo puesto al futbolista argentino. En 2025, Messi consiguió US$60 millones como salario y US$70 millones por otros ingresos, lo que da un total de US$130 millones, US$7 millones por detrás del mexicano.

El único en superar al boxeador fue Ronaldo, quien fue el deportista mejor pagado del mundo. En 2025, obtuvo US$200 millones como sueldo y US$60 millones por patrocinio, con un total de US$260 millones anuales.

En cuanto a su fortuna total, el sitio Celebrity Net Worth indica que Messi posee un patrimonio neto de US$850 millones. Por su parte, la misma página señala que Canelo Álvarez cuenta con un patrimonio de US$300 millones, en su última actualización a mediados de septiembre.

El pugilista mexicano experimentó una temporada agridulce en 2025; empezó el año con una contundente victoria sobre William Scull el 3 de mayo.

Con este triunfo en Riyadh, Arabia Saudita, defendió con éxito sus títulos supermedianos (WBC, WBA, WBO) y ganó el cinturón de IBF. La pelea fue una de las más lucrativas de su carrera.

No obstante, unos meses más tarde, en un combate celebrado en Las Vegas (Allegiant Stadium) el 13 de septiembre, perdió por decisión unánime contra Terence Crawford, quien se convirtió en campeón indiscutido de peso supermediano.

De este modo, cerró su año con un récord de un triunfo y una derrota (63 victorias y tres caídas en toda su carrera), pero selló también uno de sus mejores años en lo económico.

Los deportistas mejor pagados de todo el mundo el año pasado

