Quién es el deportista mexicano que superó a Lionel Messi en ganancias el año pasado

El astro argentino aún ostenta una fortuna ampliamente superior debido a sus cuantiosas ganancias a lo largo de su carrera deportiva

Canelo Alvarez superó a Messi en la lista de los 100 deportistas mejor pagados del año pasado con una suma total de 125 millones de dólares
En 2025, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez consiguió un logro económico al superar en ingresos totales al futbolista Lionel Messi. De acuerdo a una reciente actualización, obtuvo un total de 137 millones de dólares, y solo estuvo por detrás del portugués Cristiano Ronaldo en la clasificación. Por su parte, el argentino reunió US$130 millones.

El deportista mexicano que superó a Lionel Messi en ganancias el año pasado

Durante el año pasado, Canelo Álvarez experimentó diversas emociones en cuanto a lo deportivo, pero sin dudas fue uno de sus mejores años en lo económico. El portal Sportico reveló en una reciente actualización de su informe anual sobre los deportistas mejor pagados que el pugilista consiguió US$125 millones como parte de su salario por sus actuaciones y US$12 millones adicionales por patrocinio.

El deportista mexicano consiguió US$137 millones durante el año pasado y superó a Messi por US$7 millones en ganancias
De esta manera, Canelo se impuso y relegó al segundo puesto al futbolista argentino. En 2025, Messi consiguió US$60 millones como salario y US$70 millones por otros ingresos, lo que da un total de US$130 millones, US$7 millones por detrás del mexicano.

El único en superar al boxeador fue Ronaldo, quien fue el deportista mejor pagado del mundo. En 2025, obtuvo US$200 millones como sueldo y US$60 millones por patrocinio, con un total de US$260 millones anuales.

En cuanto a su fortuna total, el sitio Celebrity Net Worth indica que Messi posee un patrimonio neto de US$850 millones. Por su parte, la misma página señala que Canelo Álvarez cuenta con un patrimonio de US$300 millones, en su última actualización a mediados de septiembre.

Los logros del 2025 del deportista mexicano que superó a Messi en ganancias

El pugilista mexicano experimentó una temporada agridulce en 2025; empezó el año con una contundente victoria sobre William Scull el 3 de mayo.

Con este triunfo en Riyadh, Arabia Saudita, defendió con éxito sus títulos supermedianos (WBC, WBA, WBO) y ganó el cinturón de IBF. La pelea fue una de las más lucrativas de su carrera.

El deportista mexicano que superó a Messi en ganancias se impuso con una victoria a principios de 2025 pero fue derrotado por Crawford en septiembre
No obstante, unos meses más tarde, en un combate celebrado en Las Vegas (Allegiant Stadium) el 13 de septiembre, perdió por decisión unánime contra Terence Crawford, quien se convirtió en campeón indiscutido de peso supermediano.

De este modo, cerró su año con un récord de un triunfo y una derrota (63 victorias y tres caídas en toda su carrera), pero selló también uno de sus mejores años en lo económico.

El pugilista mexicano superó a Messi en ganancias el año pasado y se ubicó en el segundo puesto entre los deportistas mejor pagados
Los deportistas mejor pagados de todo el mundo el año pasado

De acuerdo con la clasificación publicada por Sportico, los deportistas que recibieron los mayores ingresos en todo 2025 fueron:

  • Cristiano Ronaldo: sueldo de US$200 millones y patrocinio de US$60 millones. Total de US$260 millones.
  • Canelo Álvarez: salario de US$125 millones y patrocinio de US$12 millones. Total de US$137 millones.
  • Lionel Messi: sueldo de US$60 millones y patrocinio de US$70 millones. Total de US$130 millones.
  • Juan Soto: ingresos por contrato de US$122,2 millones y patrocinio de US$7 millones. Total de US$129,2 millones.
  • LeBron James: salario de US$48,7 millones y patrocinio de US$80 millones. Total de US$128,7 millones.
  • Karim Benzema: sueldo de US$110 millones y patrocinio de US$5 millones. Total de US$115 millones.
  • Stephen Curry: salario de US$55,4 millones y patrocinio de US$50 millones. Total de US$105,4 millones.
  • Shohei Ohtani: contrato de US$2,5 millones y patrocinio de US$100 millones. Total de US$102,5 millones.
  • Kevin Durant: sueldo de US$50,8 millones y patrocinio de US$50 millones. Total de US$100,8 millones.
  • Jon Rahm: salario de US$84,7 millones y patrocinio de US$16 millones. Total de US$100,7 millones.
