A cuánto asciende la fortuna de Lionel Messi y su salario récord en la MLS en septiembre 2026

Lionel Messi consolidó su posición como uno de los atletas con mayores ingresos del planeta en septiembre de 2026. El patrimonio neto del astro argentino, hoy en Inter Miami, supera la cifra de US$1100 millones.

La fortuna neta de Messi con fecha actualizada al 1° de septiembre de 2026

El patrimonio neto de Messi está estimado en US$1100 millones, según Forbes. Esta estimación ubica al atacante rosarino en el puesto número 3319 del ranking de las personas con mayor riqueza en el mundo.

Messi ocupa el puesto número 3319 del ranking de las personas con mayor riqueza en el mundo CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lo largo de su trayectoria profesional en Europa y Estados Unidos, el excapitán de la selección argentina acumuló ganancias brutas estimadas en US$1800 millones .

. Este total contempla tanto sus ingresos dentro del terreno de juego como sus contratos comerciales externos antes del descuento de impuestos y el pago de honorarios a intermediarios.

La base del patrimonio de Messi incluye un contrato vitalicio de patrocinio con la marca de indumentaria alemana Adidas. Además, el futbolista sostiene diversos acuerdos de patrocinio con corporaciones transnacionales de primer nivel como Apple, Mastercard, PepsiCo y la cervecera Anheuser-Busch InBev.

Salario de Messi en Inter Miami: cuánto cobra en la MLS en 2026

La guía salarial de la Asociación de Jugadores de la Major League Soccer revela de forma oficial el sueldo del delantero en el Inter Miami. Según este documento, Messi percibe un salario base anual de US$25 millones.

Sin embargo, el paquete financiero completo del futbolista eleva su compensación anual garantizada a la suma exacta de US$28.333.333. Se trata de la mayor compensación garantizada registrada para un futbolista de la MLS.

Messi es el futbolista con mayor salario en la historia de la MLS CHANDAN KHANNA - AFP

Los propietarios de la franquicia de Florida diseñaron un paquete de incentivos detallado para asegurar el fichaje del exBarcelona en 2023. El acuerdo de incorporación otorga a Messi la opción de adquirir una participación accionaria del club tras su retiro oficial de las canchas de juego.

Forbes 2026: qué puesto ocupa Messi entre los deportistas mejor pagados del mundo

La revista de negocios Forbes registra la trayectoria financiera de Messi a través de 28 apariciones en sus clasificaciones anuales de ingresos. Las distintas clasificaciones permiten seguir la evolución de sus ingresos como deportista.

El delantero ocupó la posición de honor en 2022 al liderar la lista de los atletas con mayores ingresos de todo el mundo. Este logro financiero coincidió con la obtención de la Copa Mundial de la FIFA de Catar con el seleccionado nacional argentino.

La clasificación general de 2026 ubica al astro de Rosario en el tercer puesto del ranking de los deportistas con mayor remuneración anual. Además, ocupó la segunda posición global en la lista de ingresos en 2021 y 2023 para el listado de todos los deportistas, y en 2025, para el que incluye solo a los futbolistas.

El emotivo video que publicó Messi luego de anunciar su retiro

En el ámbito específico del fútbol, el capitán argentino obtuvo el segundo lugar en el listado The World’s Highest-Paid Soccer Players de los jugadores con mayores ganancias durante las temporadas de 2024 y 2025. El ranking anual de celebridades también destacó su figura en 2020, al asignarle el puesto número cinco en su edición general.