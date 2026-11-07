River tendría acordado un amistoso con el Inter Miami de Messi en el Monumental

River Plate tendría todo encaminado para jugar un partido amistoso de pretemporada contra Inter Miami, de Lionel Messi , en el estadio Monumental, en un encuentro que marcaría el regreso del astro rosarino a la cancha donde se despidió de la selección argentina. El duelo estaría programado para disputarse el martes 19 de enero de 2027, según pudo saber LA NACION.

De confirmarse, la cita reuniría varios atractivos: además de volver a jugar en Núñez tras su retiro del seleccionado, Messi se enfrentaría por segunda vez a River. El antecedente se remonta al Mundial de Clubes de 2015, cuando todavía vestía la camiseta de Barcelona: el conjunto culé, ganador de la Champions League, superó por 3 a 0 al equipo dirigido por Marcelo Gallardo (que se había consagrado en la Copa Libertadores) en Japón.

El partido de enero tendría, a su vez, un significado particular para el delantero: volver al estadio donde jugó su último partido con la albiceleste. Aquella despedida, frente a Benín, también incluyó un reconocimiento de River, que lo distinguió como socio honorario de la institución. Además, será el primer duelo del club estadounidense en suelo argentino.

Messi volverá al Monumental tras jugar en ese estadio su último partido con la selección argentina Manuel Cortina

Si bien aun falta el anuncio oficial, desde el club dejaron trascender que estaría todo arreglado para el partido. No obstante, previo a este amistoso de verano en Sudamérica, en diciembre Messi dirá presente en la Bombonera para participar del partido homenaje a Carlos Tévez.

La última vez que Messi jugó en el Monumental fue para su homenaje en el seleccionado el pasado 6 de octubre. Como informó LA NACION, antes del partido Stefano Di Carlo, presidente de River, invitó a al futbolista a la oficina del club para entregarle un carnet que que lo convirtió en socio honorario, junto con una placa conmemorativa y una camiseta con su nombre.

La ceremonia se desarrolló minutos antes del encuentro que puso fin a la trayectoria de Messi en el equipo nacional. El tributo sumó un gesto institucional a una jornada que tuvo al rosarino como protagonista por su adiós a la selección.

Entre los obsequios hubo un detalle que remitió a la mayor conquista de su carrera con la Argentina: el carnet de socio honorario llevó la inscripción “ARG1812022” en el lugar del número de asociado. La referencia aludió al 18 de diciembre de 2022, día de la final del Mundial de Qatar.

River distinguió a Messi como socio honorario, en un homenaje encabezado por Stefano Di Carlo Prensa River

La entidad también difundió el reconocimiento en sus canales oficiales. En su cuenta de X, agradeció al futbolista por su trayectoria y destacó la entrega de la distinción, la placa y la camiseta. “¡Gracias por el fútbol, Capitán!”, fue el mensaje con el que cerró la publicación.

El vínculo entre Messi y River, sin embargo, tiene un capítulo anterior a sus éxitos profesionales. Durante su etapa formativa, el rosarino realizó pruebas en el club de Núñez, en un período atravesado por las dificultades económicas para sostener el tratamiento por su déficit de la hormona de crecimiento.

Messi buscará convertirse en el primer futbolista en conquistar dos títulos de goleador consecutivos en la MLS MADDIE MEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por otra parte, como informó AFP, este sábado Messi un récord en la MLS: convertirse en el primer futbolista en conquistar dos títulos de goleador consecutivos. Antes del encuentro ante Charlotte FC, por la última fecha de la temporada regular, el delantero de 39 años suma 26 tantos, cuatro más que su escolta, el croata Petar Musa, de FC Dallas.

Con 14 asistencias en 30 partidos, el argentino también se perfila como el principal candidato al premio al Jugador Más Valioso de 2026. Si lo obtiene, será el primero en reunir tres distinciones de ese tipo en los 31 años de historia de la liga.

Inter Miami ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs y la localía en la primera ronda, pero necesita ganar el partido de este sábado para conservar el segundo puesto de la Conferencia Este.