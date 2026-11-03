El emotivo mensaje de Lionel Messi tras la trágica muerte de Jesús de Miguel: “No hay palabras”

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife de 30 años, generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol español. El jugador falleció este martes después de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras un fuerte choque con Jesús Owono, arquero del FC Andorra, durante un partido de la Segunda División. La trágica noticia provocó numerosas reacciones entre clubes y figuras del deporte, entre ellas la de Lionel Messi, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida al futbolista y expresar sus condolencias a la familia.

Lionel Messi fue una de las figuras del fútbol que se pronunció tras conocerse la trágica muerte de Jesús de Miguel. A través de sus historias de Instagram, compartió un emotivo mensaje en el que expresó su tristeza por lo ocurrido y acompañó a los seres queridos del delantero del Tenerife. “No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió el rosarino, quien se sumó así a las numerosas muestras de cariño y despedida que surgieron en el mundo del deporte.

Lionel Messi despidió a Jesús de Miguel (Foto: Instagram @leomessi)

Por su parte, Nico Paz también se sumó a los mensajes de despedida por la muerte de Jesús de Miguel. El futbolista argentino, quien dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores del Tenerife, utilizó sus redes sociales para expresar su tristeza por el fallecimiento del delantero de 30 años. “No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”, escribió el mediocampista, quien se mostró conmocionado por la noticia y acompañó a los seres queridos del jugador en este difícil momento.

El mensaje de Nicolás Paz tras el fallecimiento del delantero de Tenerife (Foto: Instagram @nicopaz1o)

Cómo fue la jugada que terminó con la muerte de Jesús de Miguel

Murió el delantero de Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe sufrido en un partido. captura de redes

El trágico episodio ocurrió durante el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España. Todo comenzó cuando Jesús de Miguel intentaba controlar la pelota en el centro del campo de juego y el arquero rival, Jesús Owono, salió de su área con la intención de despejarla. Sin embargo, terminó impactando con su rodilla contra el delantero, quien cayó inmediatamente al césped. La fuerte colisión generó una profunda preocupación entre los futbolistas y los espectadores presentes en el estadio Heliodoro Rodríguez López, mientras el personal médico ingresaba rápidamente para asistir al jugador.

Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar contra el arquero de otro equipo

Según informaron medios españoles, De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio después del impacto, por lo que los profesionales de la salud trabajaron durante varios minutos para intentar reanimarlo. Ante la gravedad de la situación, el árbitro decidió suspender el partido y expulsó a Owono por considerar que había utilizado una fuerza excesiva durante la disputa de la pelota. Posteriormente, el delantero de 30 años fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, su fallecimiento se confirmó durante la mañana del martes 3 de noviembre, lo que provocó una profunda conmoción en el fútbol español.