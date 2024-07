Rodrigo De Paul contó la parte menos conocida de los partidos decisivos y que se convierte en una pesadilla: “Parecés un ortiva”

Escuchar

Rodrigo De Paul hizo una destacada aparición en Soñé que volaba, el programa de streaming de Migue Granados en Olga. Durante la entrevista, el bicampeón de América compartió detalles íntimos sobre su experiencia en el torneo disputado en Estados Unidos y reveló algo que pocas veces se dice: cómo maneja la dinámica familiar en estos encuentros de gran relevancia. Todo comenzó cuando le preguntaron sobre la logística de distribución de entradas durante estos torneos, ya que a menudo se les pide mucho a los jugadores al tener pases para sus allegados. “Vos querés que estén todos pero... ¿sabés cómo te dejan los huevos?”, comenzó e hizo reír a todos en el estudio.

En esa misma línea, contó: “Te dicen tus amigos, arrancan, viste, los pibes, uno te dice: ‘No boludo, mi hermano...‘. ¿Y qué le vas a decir? Mi mamá: ‘Ay hijo, que tres amigas del laburo...‘”. Asimismo, recordó un insólito planteo por parte de su mamá, quien le dijo: “Escuchá, a la tía la dejan ir y que no vaya a laburar, pero el jefe le pidió cuatro entradas”. Sobre eso, expresó: “Entonces vos decís claro, soy un ortiva con mi tía, si no se la consigo al jefe, porque el jefe no la deja venir, y te va llevando eso”. “Es peor que jugar una final”, opinó Migue, entre risas.

De Paul sobre la logística de entradas para los partidos de la selección

“Y cuando están allá arrancan: ‘¿Y cómo voy a la cancha?’. Y no sé, yo estoy en un hotel, vos no conocés Qatar, yo tampoco”, recordó y dejó en claro que la logística de las entradas con su familia y amigos es toda una odisea cuando llegan este tipo de torneos.

La divertida anécdota de Rodrigo De Paul con su hija en Qatar

Sobre eso mismo, Rodrigo De Paul dio a conocer lo que le pasó momentos antes de salir a jugar la semifinal de la Copa del Mundo. Es que, en medio de la charla, salió el tema de la cábala que adoptó el mediocampista. “Paredes come 7 caramelos: 4 azules y 3 amarillos. Yo como 14 porque eso hice una vez y ahora tengo que repetirlo, no somos normales”, contó De Paul, sobre la acción que realiza con su compañero en cada partido de la Selección.

La cábala de De Paul y Paredes en los partidos de la selección

Luego, sumó: “A Francesca, mi hija, le encantaba verme cuando yo comía los caramelos en la mitad de la cancha y resulta que en la semifinal había mucha gente, había tráfico qué sé yo; entonces no llegaba Francesca para verme comer los caramelos. Y así empezaron los mensajes viste de mi mamá: ‘Quédate 10 minutos más’. Y ya enojada: ‘Cómo no te podés quedar, es tu hija’. Yo le decía: ‘¡No puedo, ma!’”.

Las reacciones de los usuarios

Claramente, sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una gran cantidad de reacciones y discusiones en las redes sociales, principalmente en X, en donde los seguidores no tardaron en dejar su punto de vista. “Motorcito cada día te amo un poquito más”, “Jajaja hermoso”, “Todas las mamás son iguales, las amo”, “Muy típico de una mamá, lo de ‘esto entonces está muy mal organizado’, una genia total”, “Siento que si fuese familiar me daría cosa pedirle entrada”, fueron algunas de las relaciones más destacadas.

LA NACION