Rodrigo De Paul festejó con Tini Stoessel el triunfo de Argentina vs. Austria: “Con vos es más lindo”
El mediocampista de la selección nacional celebró con la cantante y lo mostró en las redes sociales; el equipo de Scaloni ganó 2-0 y avanzó en el Mundial 2026
- 3 minutos de lectura'
Tras el triunfo 2-0 de Argentina ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, Rodrigo De Paul compartió una foto de su festejo íntimo con su novia, la cantante argentina Tini Stoessel. En una imagen que publicó en su cuenta de Instagram, escribió: “Con vos es más lindo”.
Hay que recordar que Tini Stoessel estuvo presente también en Qatar, en su primera etapa de novios con Rodrigo De Paul. Luego, tras un impasse en la relación, volvieron a darse una oportunidad, aunque en el primer partido ante Algeria no se la pudo ver entre la hinchada.
Tras esa segunda oportunidad, confirmaron que a fin de año sellarán su amor con una boda a lo grande. Sin embargo, habría un conflicto entre sus demandas de la agenda, la wedding planner y otra novia.
Según contó Pepe Ochoa en LAM (América TV), el problema habría surgido por una superposición de fechas. Por las demandas de sus agendas, la pareja quería casarse después de Navidad, el 26 de diciembre de 2026. Sin embargo, cuando ya estaban organizándolo, aparentemente, de la noche a la mañana, la cantante habría decidido casarse el sábado 19 de diciembre, un día después del cuarto aniversario de la Copa del Mundo.
¿Qué sucedió con esto? La wedding planner a la que habrían contratado, Bárbara Diez, tenía agendado el casamiento de otra novia, que no es famosa, para ese día y, de acuerdo con el panelista, habría rechazado hacerse cargo del mismo para priorizar a la cantante y al futbolista.
“La wedding planner empezó a limpiar a todos sus casamientos del 19, sobre todo al de esta mujer”, advirtió Ochoa. “Le dijo: ‘Yo no voy a ir a tu casamiento, discúlpame, porque tengo otro mejor’”, sumó. Incluso le habría dicho que el resto de las personas de su equipo también estarían involucradas en la boda de la artista y el campeón del mundo.
¿Cómo sigue la historia? Según Ochoa, la novia a la cual habrían dejado sin wedding planner “está pidiendo y exigiendo que le den una respuesta, porque si no, va a descontratar el servicio”. Si bien el conflicto no estaría resuelto, todo parecería indicar que antes de fin de año sonarán campanas de boda para la cantante y el campeón del mundo.
El posteo de Rodrigo De Paul tras el triunfo 2-0 de Argentina ante Austria
Luego de otro doblete de Messi y la alegría de la selección en la segunda fecha del Mundial, De Paul, que fue titular, compartió un posteo en su cuenta de Instagram junto a varias fotos.
Allí escribió: “Qué privilegio ser parte. ¡Vamos Argentina!“. En la primera foto aparece junto a su gran amigo y capitán Lionel Messi, y las demás imágenes son de él con la camiseta de la selección en plena acción ante Austria.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Rodrigo De Paul
La selección se prepara para el partido con Austria. El pedido especial que le hizo Scaloni a De Paul: “Cuando baja el pistón el equipo lo siente”
¿Motorcito? ¡Motorazo! Ni sus bromas ni ser "el amigo de": qué tiene De Paul para seguir siendo top en la selección
Tras la victoria de Argentina. El pedido especial que le hizo Scaloni a De Paul en la pausa de hidratación: “Cuando baja el pistón el equipo lo siente”
- 1
Todos los horarios de los partidos de la Argentina en el Mundial 2026
- 2
La feroz crítica de los medios uruguayos tras el empate con Cabo Verde: “Sucursal del infierno”
- 3
A qué hora termina el partido de la selección argentina hoy, contra Austria
- 4
El DT de Cabo Verde cuestionó a Marcelo Bielsa por el primer gol de Uruguay