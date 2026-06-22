Rodrigo De Paul festejó con Tini Stoessel el triunfo de Argentina vs. Austria: “Con vos es más lindo”

Tras el triunfo 2-0 de Argentina ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, Rodrigo De Paul compartió una foto de su festejo íntimo con su novia, la cantante argentina Tini Stoessel. En una imagen que publicó en su cuenta de Instagram, escribió: “Con vos es más lindo”.

El festejo romántico de Rodri De Paul con su novia Tini Stoessel

Hay que recordar que Tini Stoessel estuvo presente también en Qatar, en su primera etapa de novios con Rodrigo De Paul. Luego, tras un impasse en la relación, volvieron a darse una oportunidad, aunque en el primer partido ante Algeria no se la pudo ver entre la hinchada.

Tini Stoessel y Rodrigo en Qatar 2022 Instagram: @rodridepaul

Tras esa segunda oportunidad, confirmaron que a fin de año sellarán su amor con una boda a lo grande. Sin embargo, habría un conflicto entre sus demandas de la agenda, la wedding planner y otra novia.

El anillo que lució Tini tras el compromiso con Rodrigo De Paul

Según contó Pepe Ochoa en LAM (América TV), el problema habría surgido por una superposición de fechas. Por las demandas de sus agendas, la pareja quería casarse después de Navidad, el 26 de diciembre de 2026. Sin embargo, cuando ya estaban organizándolo, aparentemente, de la noche a la mañana, la cantante habría decidido casarse el sábado 19 de diciembre, un día después del cuarto aniversario de la Copa del Mundo.

El conflicto en la organización del casamiento de Tini y De Paul

¿Qué sucedió con esto? La wedding planner a la que habrían contratado, Bárbara Diez, tenía agendado el casamiento de otra novia, que no es famosa, para ese día y, de acuerdo con el panelista, habría rechazado hacerse cargo del mismo para priorizar a la cantante y al futbolista.

“La wedding planner empezó a limpiar a todos sus casamientos del 19, sobre todo al de esta mujer”, advirtió Ochoa. “Le dijo: ‘Yo no voy a ir a tu casamiento, discúlpame, porque tengo otro mejor’”, sumó. Incluso le habría dicho que el resto de las personas de su equipo también estarían involucradas en la boda de la artista y el campeón del mundo.

¿Cómo sigue la historia? Según Ochoa, la novia a la cual habrían dejado sin wedding planner “está pidiendo y exigiendo que le den una respuesta, porque si no, va a descontratar el servicio”. Si bien el conflicto no estaría resuelto, todo parecería indicar que antes de fin de año sonarán campanas de boda para la cantante y el campeón del mundo.

El posteo de Rodrigo De Paul tras el triunfo 2-0 de Argentina ante Austria

Luego de otro doblete de Messi y la alegría de la selección en la segunda fecha del Mundial, De Paul, que fue titular, compartió un posteo en su cuenta de Instagram junto a varias fotos.

El posteo de Rodrigo tras otro triunfo de Argentina en el Mundial

Allí escribió: “Qué privilegio ser parte. ¡Vamos Argentina!“. En la primera foto aparece junto a su gran amigo y capitán Lionel Messi, y las demás imágenes son de él con la camiseta de la selección en plena acción ante Austria.