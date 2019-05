Fuente: AFP

Una mala noticia para los amantes del tenis más puro: Roger Federer se retiró del Masters 1000 de Roma antes de disputar los cuartos de final contra el griego Stefanos Tsitsipas (8°), debido a una lesión en la pierna derecha.

Federer, cuatro veces finalista en el Foro Itálico en Roma, había conseguido un lugar entre los ocho mejores al salvar dos match points en el tie break del tercer set Borna Coric, en el duelo correspondiente a los octavos de final.

Aquel encuentro ante el croata había sido su segundo del día para Federer, ya que la lluvia había suspendido la jornada del miércoles. Así, el jueves, el suizo había vencido a Joao Sousa en sets corridos para luego medirse ante Coric, con lo que en un día pasó cuatro horas en la cancha.

"Estoy decepcionado de no poder competir hoy. No estoy 100% físicamente y, después de consultar con mi equipo, se determinó que no juego. Roma siempre ha sido una de mis ciudades favoritas para visitar y espero volver el año que viene ", dijo Federer.

El jugador de 37 años estaba haciendo su primera aparición en el torneo de la capital italiana desde el 12 de mayo de 2016, ya que se había ausentado en las citas de 2017 y 2018. Ahora, el N° x del mundo se enfoca en Roland Garros, segundo torneo de Grand Slam de la temporada, que comienza el domingo 26 de mayo y no juega desde 2015.

