El brasileño Ronaldinho, jugando al fútbol durante su detención en Paraguay.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 10:43

Ronaldinho , ex astro brasileño de fútbol, continúa detenido en la Agrupación Especializada de la Policía de Asunción por entrar en ese país con un pasaporte pasaporte falsificado y hasta podría estar implicado en una empresa que se dedicaba al lavado de dinero. Mientras espera que su caso se resuelva, el ex compañero de Lionel Messi en Barcelona se entretiene practicando deportes. En las últimas horas tuvo una derrota curiosa.

El domingo pasado, Ronaldinho decidió jugar un torneo de fútbol-tenis , según publicó el diario Sport de Barcelona. La sorpresa fue grande ya que el campeón del mundo en 2002 perdió en esa competición que tanto tiempo practicó en las playas de Brasil y de Castelldefels, en Barcelona. Fue derrotado por una dupla formada por Yoni David Mereles Martínez y Edgar Ramón Otazú. Ambos son ex policías que están cumpliendo condena por sus delitos: el primero, de 10 años por robo, y el segundo, una de 18 por asesinato.

Pipino Cuevas visitó a Ronaldinho en la cárcel y aseguró verlo muy mal anímicamente.

Nelson Cuevas, ex delantero paraguayo de River, fue uno de los pocos que lograron visitar a Ronaldinho en la cárcel, antes de que se restringieran las visitas por motivo del coronavirus. "Estuvimos hablando como 5 ó 6 horas. Es una situación muy complicada, muy difícil. Es una víctima de todo esto, pero a la vez cometió el delito", comentó en CNN Radio. Y se lamentó: "Ronaldinho está triste, no está nada feliz. A él lo caracteriza su sonrisa, buena onda y forma de ser, pero hoy su sonrisa está apagada ".

Otro ex futbolista como el brasileño Kaká se refirió a la situación que padece el habilidoso ex número 10. "Es muy triste. No tenemos la información para poder hablar de su situación. Para nosotros, para los jugadores que convivimos con Ronaldinho Gaúcho y tuvimos esa relación de amistad y logros, es muy triste verlo pasando por esa situación".