Taty Castellanos es nuevo jugador de West Ham: apuesta a la Premier League para llegar al Mundial

Valentín Castellanos tomó una decisión clave para su carrera: dejar Lazio para sumarse a West Ham United. En una transferencia por 29.000.000 de euros, el delantero argentino se convirtió en refuerzo del conjunto inglés, que atraviesa una delicada situación en la Premier League. Los objetivos deportivos de fondo son claros: recuperar continuidad, volver a marcar goles y ser considerado nuevamente por Lionel Scaloni para la selección argentina en el tramo final hacia el Mundial 2026.

El acuerdo fue cerrado este jueves y el periodista especializado en mercados de pases Fabrizio Romano lo confirmó: “Taty Castellanos a West Ham, ¡aquí vamos!”. La transferencia es definitiva y el contrato será firmado por cinco temporadas. El pase representa un notable salto económico para el futbolista y también para Lazio, que lo había adquirido a New York City, tras su paso en préstamo por Girona en 2023, por 15 millones de euros.

🚨⚒️ Taty Castellanos to West Ham, here we go! Deal agreed for €29m from Lazio.



Agreement in place also over long term deal for the Argentinian striker. 🇦🇷



West Ham sign both Castellanos and Pablo (from Gil Vicente) upfront. pic.twitter.com/ffNAI4zLjn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026

El presente de West Ham, de todos modos, no es alentador. El equipo de Londres se encuentra en zona de descenso, con apenas 14 puntos en 19 fechas y ubicado en la 18ª posición. En septiembre pasado cambió de entrenador y actualmente está bajo la conducción de Nuno Espírito Santo. Castellanos compartirá el plantel con el argentino Guido Rodríguez, campeón mundial en Qatar 2022.

Con 27 años, Taty acumula pasos por cinco países. Comenzó en Universidad de Chile, siguió en Montevideo City Torque, brilló en New York City y dio el salto a Europa en 2022, cuando fue cedido a Girona. Su rendimiento en la liga española incluyó una actuación consagratoria de cuatro goles a Real Madrid. Posteriormente se sumó a Lazio, equipo en el que afrontó 98 partidos, consiguió 22 goles y registró 16 asistencias.

En el último semestre de 2025, sin embargo, las lesiones y una merma en su nivel lo relegaron del equipo titular. Hizo apenas dos goles y tres asistencias en 11 actuaciones. Desde septiembre no convierte. La caída en su protagonismo fue determinante para que buscara un nuevo destino. El argentino fue sondeado por Flamengo antes de decidirse por el fútbol inglés.

Taty Castellanos con la camiseta de la selección argentina; el mendocino de 27 años fue citado para cuatro partidos de la última eliminatoria, pero jugó dos. Instagram

El movimiento de Castellanos tiene una motivación adicional: la selección nacional. En 2024 fue citado en cuatro ocasiones y sumó minutos en dos partidos de las eliminatorias sudamericanas, frente a Perú y Paraguay. Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, el atacante mendocino debe sumar minutos y goles para obtener un lugar en la lista. Lautaro Martínez y Julián Alvarez, a quien casi reemplazó en River, están consolidados, pero la disputa por incorporarse a la delantera está abierta.

En ese contexto, el traspaso a West Ham representa no solo un nuevo desafío, sino también una última gran oportunidad de meterse a la conversación final por el Mundial que se dessarrollará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio.

La Premier empezó el año sin triunfos ni derrotas

El desembarco de Castellanos en el fútbol inglés coincide con un inicio apagado de año. Los cuatro partidos que inauguraron el 2026 en la Premier League terminaron en empates y dejaron apenas dos goles en total.

Manchester City igualó sin tantos con Sunderland en el Stadium of Light, en un partido que tuvo al defensor paraguayo Omar Alderete como figura. Los locales cortaron la serie de ocho triunfos. El 0-0 también fue el resultado en Liverpool vs. Leeds y Brentford vs. Tottenham Hotspur, equipo en el que Cristian Romero volvió a ser titular y portó la cinta de capitán tras una fecha de suspensión.

El único encuentro que abrió el tablero fue el 1-1 entre Crystal Palace y Fulham en Londres. Arsenal, que había ganado su compromiso de la jornada 19 (4-1 a Aston Villa), sonríe con el resultado del City, que lo deja con 4 puntos de ventaja en el primer puesto.