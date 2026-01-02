Chiqui Tapia fue “incendiado” por hinchas de Gimnasia en la tradicional quema de muñecos de La Plata

Como en cada comienzo de año, la tradicional quema de muñecos en La Plata y alrededores ofreció una postal singular del humor social. Esta vez, la imagen viralizada fue la de un muñeco de grandes dimensiones que representaba a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La figura ardió a la madrugada en Berisso, en medio de cánticos contra AFA.

La iniciativa surgió de “Los pibes de la 68”, un grupo de hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, que decidió representar a Tapia como uno de los “personajes del año” y convertirlo en objeto del ritual del fuego, una costumbre que atraviesa barrios enteros de la ciudad cada fin de año. El muñeco fue construido con rasgos fácilmente reconocibles y una puesta en escena detallada en la zona de 124 y 68, barrio Villa Progreso, de Berisso.

La elección al dirigente no fue casual. Aunque durante 2025 buena parte de las fricciones de Tapia se centró en su enfrentamiento con el otro equipo de la ciudad, Estudiantes de La Plata, y con su presidente, Juan Sebastián Verón, fueron simpatizantes del clásico rival, Gimnasia, que ejecutaron la protesta simbólica. Al encender la estructura, hubo cánticos en contra de la dirigencia de AFA, en un clima que combinó festejo y reclamo.

Tapia fue representado con dos valijas, en medio de las sospechas por el gigantesco manejo de dinero de AFA y las propiedades suntuosas que no tienen explicación. Twitter

La quema se concretó a las 2.22, hora seleccionada intencionalmente por los hinchas del Lobo, club cuya barra es conocida como “La 22″. El gesto fue interpretado como una expresión de hartazgo ante decisiones arbitrales, conflictos dirigenciales y sospechas que involucraron a la conducción del fútbol argentino a lo largo del último año.

La figura de Tapia fue central en varios escándalos recientes. A las críticas deportivas se sumaron investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción que involucran a él y al tesorero Pablo Toviggino, y que generaron repudio en distintos sectores del fútbol argentino. De hecho, la representación de ‘Chiqui’ incluyó dos valijas en sus manos, en momentos en que domina la agenda pública el manejo sospechoso de enormes flujos de dinero vía AFA.

En paralelo, Verón publicó en las redes sociales un balance de 2025 con fuertes críticas a la gestión de AFA. “Fue un año de lucha, de aprendizaje y de trascendencia”, escribió el presidente de Estudiantes, que agregó: “Nuestra lucha como club, nuestra identidad, ese sentido de pertenencia que nace de las raíces y se sostiene con valores: ser dignos, no claudicar, usar armas nobles, querer ser mejores todos los días y no permitir nunca que nos pisen la cabeza”.

Más allá de esa disputa particular, el episodio de Berisso sintetizó una sensación extendida. En otros partes del partido de La Plata hubo muñecos con consignas similares, como uno que lucía un cartel con la leyenda “AFA no”, como en un juego de palabras.

Cada año la quema de muñecos funciona como una radiografía de opinión pública. Esta vez, al arde una figura de cartón y tela se puso en evidencia el descontento con una dirigencia que, para muchos, está lejos de la transparencia que necesita el deporte más popular.