Agustín Pichot y un tiempo de impasse en su carrera política

Desilusionado por la forma en que se decidió la elección, Agustín Pichot dará un paso al costado y dejará, al menos temporalmente, su rol de dirigente tanto en World Rugby como en la Sanzaar. Tampoco volverá a la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Pichot fue derrotado por Bill Beaumont en la elección para presidente de World Rugby en unos ajustados comicios que se decidieron por 28 votos para el inglés contra 23 del argentino. El vilo se mantuvo hasta que World Rugby reveló el desenlace el sábado pasado, 48 horas después de concluida la elección vía correo electrónico controlada por una auditora suiza.

Más allá del resultado, Pichot quedó "desilusionado" por la forma poco transparente en que algunas uniones decidieron su voto, según reveló para LA NACION una alta fuente de la UAR, más allá de que antes de la elección había afirmado que no seguiría vinculado con World Rugby si no resultaba electo. El ex medio-scrum de los Pumas, de todas maneras, no descarta volver a la arena política más adelante a partir del apoyo que recibió tanto de las uniones que lo votaron como en el seno de muchas que se inclinaron por la permanencia de Beaumont.

Más allá de no haber ganado y de haber dejado la vicepresidencia, Pichot tenía la posibilidad de seguir siendo miembro de World Rugby como uno de los tres representantes de la Argentina en el Consejo.

Las negociaciones que lo dejaron perplejo

Con el correr de la campaña fueron quedando en evidencia negociaciones que terminaron inclinando la elección a favor del inglés. Un caso notorio fue el de Fiji, que presentó un candidato al Comité Ejecutivo (EXCO) y secundó la postulación de Beaumont pese a pertenecer al hemisferio sur, cuyos países más importantes se alinearon expresamente con Pichot. Fiji también tendría acordado jugar varios test-matches en el hemisferio norte (sobre todo en Francia) en los próximos años. Luego debió bajar la postulación por la acusación de homofobia contra el candidato. También el voto de África, que se mantuvo en suspenso hasta el final, fue para el inglés, y así el continente se ganó un lugar en el EXCO y algunos "favores".

Agustín Pichot con Bill Beaumont, el hombre que lo venció por 28-23 y seguirá como presidente de World Rugby Fuente: AFP

Japón, que estaba en conversaciones para entrar en el Rugby Championship, le puso sus dos votos a Beaumont. Presumiblemente, a cambio de la visita de British & Irish Lions en la gira de 2021, entre otros aportes que habrían surgido del habitual lobby.

Canadá y Estados Unidos, de cuyos cuatro votos en total (uno de cada uno y dos de Norteamérica) tres habrían sido para el inglés, recibirán una visita del seleccionado de Inglaterra.

"Con el correr de los días van a ir saltando más cosas", dijo la fuente de la UAR. Si bien en las altas esferas de la política no es inusual negociar por los votos, algo que Pichot no desconoce a esta altura de su carrera, ocurrieron situaciones poco transparentes que excedieron el nivel de no asombro del dirigente argentino. Por ejemplo, las uniones de Alemania y Portugal protestaron por no haber sido consultadas por Europa Rugby a la hora de emitir sus dos votos, que fueron para el ganador.

El alejamiento se oficializará en los próximos días. La salida de Pichot implica una pérdida grande para el rugby argentino en términos de peso político en World Rugby, ya que además al dejar su banca de vicepresidente la Argentina se queda sin representantes en el EXCO. Ahora la UAR debe elegir quién lo reemplazará en el Consejo de World Rugby, en el que ya están su presidente, Marcelo Rodríguez, y la gerente general, Sol Iglesias.

Pichot también se alejará de Sanzaar, en la que representaba a la Argentina, aunque permanecerá un tiempo hasta que se aclare el panorama de cómo se jugará el Rugby Championship 2020.