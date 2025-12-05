Horarios de los Pumas para el Seven de Ciudad del Cabo, por el Circuito Mundial 2025-2026

Este fin de semana, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se disputa la segunda etapa del Circuito Mundial de Seven 2025-2026, en la que los Pumas 7s intentarán reponerse tras un primer fin de semana en el que estuvieron lejos de mostrar su mejor versión. Todos los partidos se pueden ver en vivo por televisión a través de FOX Sports, como así también por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

La selección argentina comparte el Grupo B con Australia, España y Francia, subcampeón de la última edición que se disputó en territorio africano. Los tres son rivales complejos, que podrían complicar al equipo dirigido por Santiago Gómez Cora si no está al 100% tanto desde lo físico como desde lo estrictamente deportivo. En la zona A, en tanto, aparecen Fiji, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Santiago Gómez Cora alcanzó las 100 etapas como head coach en el Circuito Mundial de seven DIEGO SPIVACOW / AFV�

Fixture de los Pumas 7s en Ciudad del Cabo

Argentina vs. Australia - Sábado 6 de diciembre a las 7.

- Sábado 6 de diciembre a las 7. Argentina vs. Francia - Sábado 6 de diciembre a las 9:54.

- Sábado 6 de diciembre a las 9:54. Argentina vs. España - Sábado 6 de diciembre a las 13:35.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El plantel de los Pumas 7s para este fin de semana en Emiratos Árabes Unidos lo conforman: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Vélez Bazán, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. El único debutante es de Haro, que reemplazó al lesionado Joaquín Pellandini, quien sufrió un desgarro en el aductor izquierdo.

El año pasado finalizaron en el quinto lugar en Ciudad del Cabo, tras derrotar a Nueva Zelanda en el partido por ese lugar.

Fixture y resultados de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026

Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°.

(Emiratos Árabes Unidos) - 8°. 6 y 7 de diciembre de 2025 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

(Sudáfrica). 31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Kallang (Singapur).

(Singapur). 7 y 8 de febrero de 2026 - Seven de Perth (Australia).

(Australia). 7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).

(Canadá). 14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).

SVNS World Championship