Alerta en el rugby: Inglaterra podría irse de la cancha si en el partido con los Pumas hay actos de racismo

SANTIAGO DEL ESTERO.– Una denuncia de la RFU desencadenó en una investigación de World Rugby que no encontró responsables. En la última visita de Inglaterra a Argentina en el 2025, la federación inglesa realizó una denuncia de racismo a dos jugadores de hinchas argentinos que asistieron al encuentro de San Juan. “Es mi responsabilidad tomar la mejor decisión para proteger a los jugadores y a quienes me rodean”, puntualizó Jamie George, el capitán de la Rosa durante los tests de julio ante la ausencia de Maro Itoje.

Cuando fue consultado si abandonarían la cancha si se produjera otro incidente racista durante el partido que se disputará este sábado en Santiago del Estero, el hooker fue tajante: “Es algo que se está considerando, sí. No hay lugar para eso”. George es uno de los jugadores más experimentados de Inglaterra. En el 2025 fue co-capitán, jugó el primer test en el triunfo inglés en La Plata y a horas del segundo, en San Juan, fue baja de último momento: recibió un llamado desde Australia que le comunicaron su convocatoria a los British and Irish Lions, aunque viajó al día siguiente y se quedó para acompañar al plantel desde afuera.

“Es algo que recordaré toda la vida cuando me enteré de lo sucedido, y no iba dirigido a mí. Iba dirigido a mis compañeros de equipo, y me importan mis compañeros más que nada. Así que, si algo así ocurre, merece una reacción más enérgica. Tengo que asegurarme de que el equipo no se vea afectado”, alertó el jugador de Saracens en conferencia de prensa.

Chandler Cunningham-South, uno de los que sufrió actos de racismo en 2025 en San Juan ap - AP

Los jugadores que sufrieron los insultos racistas fueron Asher Opoku-Fordjour y Chandler Cunningham-South. El primero estará en el banco de reservas y el segundo viajó a la Argentina, pero quedó afuera del plantel de 23. Inglaterra viajó el jueves a Santiago del Estero luego de entrenarse en Buenos Aires y el viernes realizó el captains run en un contexto distendido, a las 14 hs en el Estadio Único Madre de Ciudades. “Lamentablemente, yo estaba aquí cuando ocurrió el incidente del verano pasado con Asher y Chandler. Hemos hablado de posibles escenarios, pero la Unión Argentina de Rugby nos ha dicho que han hecho todo lo posible para evitar que eso suceda. Confiamos en ellos. Al mismo tiempo, tenemos un plan B por si eso no ocurre”, aseguró George.

¿Cuáles son las medidas que tomó la UAR? Habrá mensajes en las pantallas grandes y la voz del estadio combatiendo al racismo. Además, los tickets del partido tendrán impreso el siguiente mensaje: “La organización se reserva el derecho de admisión y permanencia, conforme a la normativa vigente. Se prohíbe el ingreso o permanencia de personas que incurran en conductas que afecten el normal desarrollo del evento, incluyendo manifestaciones o símbolos racistas, xenófobos, discriminatorios, de odio o que inciten a la violencia. El incumplimiento implicará la expulsión inmediata, la prohibición de ingreso a futuros eventos y la pérdida de todo derecho a reclamo o reembolso”.

Jamie George espera que no se repitan los sucesos del 2025 que motivaron una investigación X

A nivel institucional, el Consejo Directivo de la UAR promulgó un Código de Conducta obligatorio. Junto al área de Conciencia y Cultura, exigen su cumplimiento a cada integrante de las uniones provinciales. “Realmente espero y soy optimista de que la Unión Argentina de Rugby se ha tomado esto muy en serio y que no tengamos que lidiar con eso y que no se convierta en parte del juego”, insistió George.

El capitán está atravesando sus últimos años como jugador. Se retirará luego del Mundial de Australia y sigue siendo una fija en la Rosa por su experiencia, su precisión en el line y su técnica en el scrum. Es compañero de Lucio Cinti y Juan Martín González en Saracens y conserva una gran relación con Marcelo Bosch.

Una escena del choque del 2025 entre los Pumas e Inglaterra, en San Juan Marcelo Aguilar - LA NACION

“Somos muy conscientes de la emoción que supone jugar contra Argentina. Al mismo tiempo, eso nos provoca una respuesta emocional. Ningún equipo debería sentirse más orgulloso de representar a su nación que nosotros. No debemos ocultar el orgullo que sentimos al jugar para Inglaterra. Es un buen recordatorio cuando jugamos contra Argentina, porque ellos no lo ocultan. Hemos tenido partidos muy reñidos en el pasado y estoy seguro de que tendremos otro el sábado”, avizoró el forward, que un contexto de clima caliente busca poner paños fríos.