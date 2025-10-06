Argentinos en Europa: la racha de Domingo Miotti y la “ley del ex” de Facundo Isa, que sueña con volver a los Pumas

Luego del cierre del Rugby Championship 2025, sólo cinco integrantes del plantel de los Pumas regresarán desde Londres a Argentina; Pablo Matera, con la liga de Japón fuera de temporada, Gonzalo Bertranou, Leonel Oviedo, Nicolás Roger y Agustín Moyano, que podrían reintegrarse a sus clubes amateurs. El resto se incorporará esta semana a sus equipos en Europa y se sumarán a un tren en marcha. Las ligas europeas ya iniciaron sus temporadas y a partir del próximo fin de semana es muy posible que varios de los que integraron el plantel conducido por Felipe Contepomi tengan minutos adentro de la cancha.

Mientras tanto, algunos argentinos siguen sumando protagonismo en la búsqueda de una convocatoria para la ventana de noviembre, en la que los Pumas visitarán a Gales, Escocia e Inglaterra. Uno que volvió a lucir fue Domingo Miotti, que aportó 20 puntos en la victoria de Montpellier sobre La Rochelle por 37-13. Una cifra récord del tucumano en un partido en el alto nivel en su carrera profesional.

El try de Miotti

El apertura que pasó por Jaguares, Western Force, Glasgow Warriors y Oyonnax, además apoyó su primer try en el Top 14. A pura determinación rompió los tackles de Reda Wardi, Kane Douglas y Gregory Alldritt, se filtró en la defensa y marcó a los 20´ del primer tiempo. Acertó sus seis patadas a los palos, mostró criterio y confianza en la conducción y luego de cinco fechas quedó en el podio de los goleadores del torneo. Con 57 puntos sólo está detrás de Joris Segonds (71) y Harry Plummer (64).

Facundo Isa vivió una jornada especial en la visita de Pau a Toulon, club en el que se radicó durante ocho temporadas. A los 12 minutos ingresó por un golpe que sufrió Carwyn Tuipulotu y, más allá de la derrota por 33-17, tuvo un gran rendimiento con ataques frontales y un try a pura potencia. El santiagueño fue convocado para la última ventana de julio, pero no estuvo en consideración para ninguna etapa del Rugby Championship.

El try de Isa

🚜 Facundo Isa fue un tractor y apoyó su primer try con la camiseta de Pau, justamente ante su exequipo: Toulon.



De todas formas, fue derrota 33-17 del elenco al que ahora, se sumará Julián Montoya.



De todas formas, fue derrota 33-17 del elenco al que ahora, se sumará Julián Montoya.

“Sin duda me hubiera gustado jugar en el Rugby Championship. Después, hay que respetar la decisión del entrenador que eligió a otros jugadores, quizás más jóvenes. Así que me sumergí en mi nueva aventura para estar al 100% y dar lo mejor de mí”, señaló Isa en diálogo con Midi Olympique. A los 32 años, con una competencia exigente en su puesto en la selección nacional, inició la temporada con el foco puesto 100% en su club. “Me gusta esta ambición colectiva de Pau de hacer todo lo posible para entrar entre los 6 mejores. Me gustaría mucho que lo lográramos, aunque el Top 14 es muy largo y difícil, y cada punto cuenta. El Mundial de Rugby aún queda lejos. Intento concentrarme en cada partido con Pau. Si lo hago bien, sé que la selección será algo natural”, añadió quien será compañero de Julián Montoya.

El Top 14 tiene como único líder a Bayonne, que el domingo venció con autoridad al Toulouse, el último campeón, por 40-26. Facundo Bosch fue titular en el puntero, metió 11 tackles y recuperó una pelota en un ruck, mientras que Efraín Elías ingresó 31 minutos en el Toulouse y sigue sumando ritmo post lesión en la rodilla.

El try de Stavile

En la Premiership, Joaquín Moro fue titular por primera vez en Leicester Tigers y dejó impresiones positivas; con 8 ataques, 4 tackles superados y 38 metros con la pelota cumplió una buena tarea ofensiva en la victoria sobre Harlequins por 29-19. Benjamín Grondona volvió a sumar minutos en Bristol Bears, mientras que Matías Alemanno hizo lo propio en Gloucester.

En Italia, Bautista Stavile marcó un try en la victoria de Zebre ante Lions en el United Rugby Championship. Al igual que en la primera fecha, el tercera línea mendocino fue elegido como la figura del partido.