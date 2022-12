Arranque positivo para los Pumas 7s: vencieron a los All Blacks por 31-28 en un partido vibrante y golearon a Uruguay por 49-0

escuchar

El inicio de la Argentina en una nueva etapa del World Rugby Seven Series fue con una sonrisa, después de lo que había significado la baja inesperada a último momento de Marcos Moneta, su figura, por un cuadro apendicular. Los Pumas 7s se recompusieron como grupo y lograron un resonante triunfo ante una de las potencias del seven, para empezar a ilusionarse con sortear la zona de la muerte en el segundo torneo de la temporada.

La victoria por 31-28 deja señales positivas por la búsqueda constante y por la contundencia en ataque. Apoyar cinco tries a Nueva Zelanda no es algo de todos los días. Ganarle a los All Blacks 7s tampoco es algo de todos los días para los argentinos: en 94 encuentros en el historial, es la 12° vez que lo consiguen. No lo hacían desde 2019, con una caída en los Juegos Olímpicos y una eliminación en la Copa del Mundo en el medio.

A pesar de arrancar perdiendo en la primera jugada con el try de Joe Webber, los conducidos por Santiago Gómez Cora no dieron el brazo a torcer. Fueron insistentes en su búsqueda y variaron con ataques directos y otros abriendo la cancha. Tobías Wade y Germán Schulz apoyaron en un primer tiempo en el que los Pumas 7s mostraron ambición y con el tiempo cumplido se lanzaron a jugar.

Así llegó el try en la última jugada de Luciano González, tras una asistencia exquisita de Matías Osadczuk. Si bien tuvieron algunas fallas en los tackles y no estuvieron del todo sólidos en la recepción de las salidas, el seleccionado argentino aprovechó muy bien las pelotas que tuvo en el campo rival. En la segunda etapa Agustín Fraga y Franco Rossetto, dos jóvenes de la generación post Juegos Olímpicos de Tokio, anotaron los tries que terminarían marcando la diferencia. A pesar de que la vieja guardia es la que comanda al equipo y maneja los ritmos del juego, los más chicos empiezan a tomar protagonismo en un seleccionado que apunta a París 2024.

¡Qué lindos pases! ¡Qué linda corrida! ¡Qué lindo triunfo metieron @lospumas7sarg en el debut en Dubai! Tobías Wade le puso la firma al primer try argentino en esta gran victoria. 🔝🇦🇷#HSBC7s #Dubai7s pic.twitter.com/LchGfy9BNL — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) December 2, 2022

En el segundo turno, la Argentina no tuvo problemas para golear a Uruguay 49-0, con siete tries apoyados por distintos jugadores. Matías Osadczuk, Luciano González, Agustín Fraga, Joaquín Pellandini, Matteo Graziano, Franco Rossetto y Tobías Wade marcaron en el contundente triunfo ante un seleccionado de menor jerarquía, que se está adaptando al Seven Series. No hubo equivalencias y la diferencia de tantos puede ser importante en una zona junto a dos potencias, que aún no tiene clasificados.

Los Pumas 7s vencieron a los All Blacks, en el Seven de Dubái

Los conducidos por Gómez Cora enfrentarán a las 13:05 a Fiji y una derrota por ocho puntos les alcanzará para sacar boleto a los cuartos de final de oro. El finalista en el primer torneo de la temporada en Hong Kong cayó 24-7 ante Nueva Zelanda y será un rival de peso, aunque el último antecedente trae buenos recuerdos: la victoria por 29-10 en la final en Vancouver en abril de este año. Ante el último campeón del mundo, los Pumas 7s buscarán su lugar en los cuartos de final una vez más.

Temas Los Pumas 7s