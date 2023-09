escuchar

En la tarde de este viernes se disputó un nuevo partido de la cuarta fecha de la etapa de grupos del Mundial de Rugby Francia 2023. Nueva Zelanda mostró su mejor versión y redondeó una actuación perfecta que culminó con goleada por 96-17 ante Italia. El resultado no solo sirvió para realzar el ánimo de los All Blacks, que ya demostraron reponerse con creces de la derrota en el debut ante Francia, sino también para modificar las posiciones en la zona A en la que ahora, el equipo dirigido por Ian Foster le arrebató el segundo puesto a la Azzurri.

Francia se mantiene en lo más alto con 13 puntos gracias a las tres victorias que logró (27-13 vs. Nueva Zelanda, 27-12 vs. Uruguay y 96-0 vs. Namibia) y, luego de los All Blacks (que acumulan 10 unidades) ahora quedó el conjunto italiano, que tiene la misma cantidad de unidades pero una diferencia de -14 contra los +133 del combinado neozelandés. En el cuarto puesto está Uruguay con cinco y último aparece Namibia, que se despidió del certamen ecuménico sin sumar ninguna unidad.

El festejo de los jugadores de Francia tras un partido inolvidable ante los All Blacks en la fecha 1 Christophe Ena - AP

En el grupo B, Irlanda se mantiene como único líder con 14 unidades, cuatro más que Sudáfrica, a la que derrotó por 13-8 en un duelo clave. Escocia, en tanto, suma 5 y se mantiene en el tercer lugar por delante de Tonga y Rumania, dos de las cuatro selecciones que aún no sumaron puntos en la Copa del Mundo (las otras son Namibia y Chile, que este sábado se enfrenta a la Argentina a partir de las 10).

En el C, Gales sorprendió y, con actuaciones destacadas en los tres partidos que disputó hasta el momento (32-26 vs. Fiji, 28-8 vs. Portugal y 40-6 vs. Australia), es el puntero en soledad con 14 puntos y ocho de ventaja sobre Fiji, que se mantiene segundo. El tercer puesto lo ocupan los Wallabies, la gran decepción de lo que va del Mundial, que están prácticamente condenados a la eliminación en la etapa de grupos por primera vez en la historia. Georgia y Portugal aparecen en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, con dos puntos cada uno.

En la zona D, en tanto, Inglaterra, ya clasificada a cuartos de final, domina con 14 unidades mientras que Japón se ubica segundo con nueve. En el tercer puesto está Samoa con seis, mientras que los Pumas están cuartos con cuatro y deben ganar los dos partidos que le quedan -frente a Chile este sábado y ante Japón la próxima semana-, para avanzar de ronda sin depender de otros resultados. Los Cóndores chilenos se mantienen últimos sin unidades.

El momento del himno argentino en el encuentro ante Samoa; este sábado los Pumas se enfrentan a Chile Prensa UAR

Fixture, resultados y posiciones del Mundial de Rugby

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Francia 27-13 Nueva Zelanda.

Italia 52-8 Namibia.

Fecha 2

Francia 27-12 Uruguay.

Nueva Zelanda 71-3 Namibia.

Fecha 3

Italia 38-17 Uruguay.

Francia 96-0 Namibia.

Fecha 4

Uruguay 36-26 Namibia.

Nueva Zelanda 96-17 Italia.

Fecha 5

Nueva Zelanda vs. Uruguay - Jueves 5 de octubre a las 16 en Lyon.

Francia vs. Italia - Viernes 6 de octubre a las 16 en Lyon.

GRUPO A

Grupo B

Fecha 1

Irlanda 82-8 Rumania.

Sudáfrica 18-3 Escocia.

Fecha 2

Irlanda 59-16 Tonga.

Sudáfrica 76-0 Rumania.

Fecha 3

Sudáfrica 8-13 Irlanda.

Escocia 45-17 Tonga.

Fecha 4

Escocia vs. Rumania - Sábado 30 de septiembre a las 16 en Lille.

Sudáfrica vs. Tonga - Domingo 1 de octubre a las 16 en Marsella.

Fecha 5

Irlanda vs. Escocia - Sábado 7 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Tonga vs. Rumania - Domingo 8 de octubre a las 12.45 en Lille.

GRUPO B

Grupo C

Fecha 1

Australia 35-15 Georgia.

Gales 32-26 Fiji.

Fecha 2

Gales 28-8 Portugal.

Australia 15-22 Fiji.

Fecha 3

Georgia 18-18 Portugal.

Gales 40-6 Australia.

Fecha 4

Fiji vs. Georgia - Sábado 30 de septiembre a las 12.45 en Bordeaux.

Australia vs. Portugal - Domingo 1 de octubre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Fecha 5

Gales vs. Georgia - Sábado 7 de octubre a las 10 en Nantes.

Fiji vs. Portugal - Domingo 8 de octubre a las 16 en Toulouse.

GRUPO C

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa 43-10 Chile.

Inglaterra 34-12 Japón.

Fecha 3

Argentina 19-10 Samoa.

Inglaterra 71-0 Chile.

Fecha 4

Japón 28-22 Samoa.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

GRUPO D