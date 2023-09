escuchar

Este viernes, la selección argentina de rugby, los Pumas, consiguió su primer triunfo en el Mundial Francia 2023 tras derrotar por 19-10 a Samoa en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, en un encuentro condicionado por una intensa lluvia a lo largo de los 80′ reglamentarios. La victoria, sin embargo, no le bastó al equipo dirigido por Michael Cheika para escalar posiciones en la tabla de la zona D, en la que Inglaterra permanece en lo más alto y el conjunto oceánico se mantiene en el segundo lugar.

El cotejo entre argentinos y samoanos correspondió a la tercera fecha de la etapa de grupos. Previo al duelo de este viernes al mediodía, Italia sufrió contratiempos el miércoles para vencer por 38-17 a un duro Uruguay que, a pesar de seguir sin ganar su primer partido en este Mundial, se mantiene como una de las grandes revelaciones. El jueves, Francia protagonizó la quinta goleada más abultada de la historia de las Copas del Mundo, con un contundente 96-0 ante Namibia, en el marco del grupo A.

El equipo local del vigente Mundial, Francia, se consolida como un serio aspirante al título CHRISTOPHE SIMON - AFP

Hasta este viernes se disputaron 19 de los 40 partidos programados para la instancia inicial. Luego, habrá ocho cotejos de eliminación directa hasta decidir al campeón el 28 de octubre en el Stade de France de Saint-Denis.

El certamen continuará este sábado con tres partidos: Georgia vs. Portugal (grupo C), Inglaterra vs. Chile (grupo D) y Sudáfrica vs. Irlanda (grupo B), en uno de los encuentros más esperados de la primera etapa de la Copa del Mundo. El encuentro entre sudafricanos e irlandeses comienza a las 16 (horario argentino) y, al igual que en el resto de los duelos, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

Fixture, resultados y posiciones del Mundial de rugby

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Francia 27-13 Nueva Zelanda.

Italia 52-8 Namibia.

Fecha 2

Francia 27-12 Uruguay.

Nueva Zelanda 71-3 Namibia.

Fecha 3

Italia 38-17 Uruguay.

Francia 96-0 Namibia.

Fecha 4

Uruguay vs. Namibia - Miércoles 27 de septiembre a las 12.45 en Lyon.

Nueva Zelanda vs. Italia - Viernes 29 de septiembre a las 16 en Lyon.

Fecha 5

Nueva Zelanda vs. Uruguay - Jueves 5 de octubre a las 16 en Lyon.

Francia vs. Italia - Viernes 6 de octubre a las 16 en Lyon.

GRUPO A

Grupo B

Fecha 1

Irlanda 82-8 Rumania.

Sudáfrica 18-3 Escocia.

Fecha 2

Irlanda 59-16 Tonga.

Sudáfrica 76-0 Rumania.

Fecha 3

Sudáfrica vs. Irlanda - Sábado 23 de septiembre a las 16 en Saint-Denis.

Escocia vs. Tonga - Domingo 24 de septiembre a las 12.45 en Niza.

Fecha 4

Escocia vs. Rumania - Sábado 30 de septiembre a las 16 en Lille.

Sudáfrica vs. Tonga - Domingo 1 de octubre a las 16 en Marsella.

Fecha 5

Irlanda vs. Escocia - Sábado 7 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Tonga vs. Rumania - Domingo 8 de octubre a las 12.45 en Lille.

GRUPO B

Grupo C

Fecha 1

Australia 35-15 Georgia.

Gales 32-26 Fiji.

Fecha 2

Gales 28-8 Portugal.

Australia 15-22 Fiji.

Fecha 3

Georgia vs. Portugal - Sábado 23 de septiembre a las 9 en Toulouse.

Gales vs. Australia - Domingo 24 de septiembre a las 16 en Lyon.

Fecha 4

Fiji vs. Georgia - Sábado 30 de septiembre a las 12.45 en Bordeaux.

Australia vs. Portugal - Domingo 1 de octubre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Fecha 5

Gales vs. Georgia - Sábado 7 de octubre a las 10 en Nantes.

Fiji vs. Portugal - Domingo 8 de octubre a las 16 en Toulouse.

GRUPO C

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa 43-10 Chile.

Inglaterra 34-12 Japón.

Fecha 3

Argentina 19-10 Samoa.

Inglaterra vs. Chile - Sábado 23 de septiembre a las 12.45 en Lille.

Fecha 4

Japón vs. Samoa - Jueves 28 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

GRUPO D