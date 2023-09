escuchar

Los Pumas afrontan este viernes, a partir de las 12.45 (horario argentino), su segundo partido del vigente Mundial de Rugby Francia 2023. El encuentro será ante Samoa, un combinado con menor jerarquía que el plantel argentino pero que llega a esta jornada con la ilusión intacta de dar la sorpresa y seguir en los puestos de arriba de la zona A, luego de un debut con victoria ante Chile por 43-10.

Para el certamen ecuménico que se extenderá hasta el 28 de octubre, el head coach de la Argentina, el australiano Michael Cheika, convocó a 33 jugadores, aunque sufrió las lesiones de dos piezas importantes y debió buscar reemplazos inmediatos: Mayco Vivas y Javier Oviedo se metieron en la convocatoria en lugar de Nahuel Tetaz Chaparro (rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda) y Santiago Grondona (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda).

Mayco Vivas se ganó un lugar entre los 33 convocados del Mundial por la lesión de Nahuel Tetaz Chaparro Prensa UAR / Matty Georges

Como es habitual, en el plantel hay jugadores que, en silencio, ya tenían su lugar asegurado, y sorpresas. El capitán Julián Montoya, Agustín Creevy -llegó a los 100 caps en el duelo ante los Springboks y es el primer rugbier argentino en conseguirlo-, Pablo Matera, Tomás Lavanini, Thomas Gallo, Marcos Kremer y Pedro Rubiolo sobresalen entre los forwards de un plantel renovado y con grandes aspiraciones.

De los backs, Juan Imhoff jugará la Copa del Mundo (aunque no fue convocado para los primeros dos partidos) tras no estar en Japón 2019. A su vez, fue descartado Santiago Cordero. Martín Bogado, que debutó con el combinado nacional en el último amistoso previo al Mundial ante Sudáfrica, se ganó un lugar al igual que Rodrigo Isgró, figura en la modalidad seven, quien jugó por única vez en el triunfo sobre los Wallabies por el Rugby Championship de este año. A pesar de no haber tenido demasiada participación porque el puesto de apertura lo ocupa Santiago Carreras, Nicolás Sánchez, el segundo jugador con más presencias en la historia de la Argentina, también se ganó un lugar en el plantel.

Martín Bogado fue la gran sorpresa de la convocatoria de los Pumas para el vigente Mundial UAR

La lista de los Pumas para el Mundial 2023

Matías Alemanno.

Eduardo Bello.

Rodrigo Bruni.

Agustín Creevy.

Thomas Gallo.

Francisco Gómez Kodela.

Juan Martín González.

Javier Oviedo (reemplaza a Santiago Grondona).

Facundo Isa.

Marcos Kremer.

Tomás Lavanini.

Pablo Matera.

Julián Montoya.

Guido Petti.

Pedro Rubiolo.

Ignacio Ruiz.

Joel Sclavi.

Mayco Vivas (reemplaza a Nahuel Tetaz Chaparro).

Lautaro Bazán Vélez.

Gonzalo Bertranou.

Emiliano Boffelli.

Martín Bogado.

Mateo Carreras.

Santiago Carreras.

Santiago Chocobares.

Lucio Cinti.

Tomás Cubelli.

Jerónimo De la Fuente.

Juan Imhoff.

Rodrigo Isgró.

Juan Cruz Mallía.

Matías Moroni.

Nicolás Sánchez.

Titulares y suplentes para el partido ante Samoa

Titulares: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Eduardo Bello, Guido Petti, Matías Alemanno, Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía.

El fixture de los Pumas en el Mundial

La selección argentina perdió en su debut en el grupo D ante el rival más complicado de la zona, Inglaterra. Este viernes, en el marco de la jornada 3 (el equipo tuvo fecha libre la última semana) jugará ante a Samoa en el Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. Luego se enfrentará a Chile y Japón en Nantes, en duelos trascendentales para avanzar de etapa, principalmente ante el conjunto asiático. En caso de lograr el primero o segundo puesto, los Pumas avanzarán a cuartos de final y se enfrentarán a un rival del grupo C: Australia, Gales, Fiji, Georgia o Portugal.

GRUPO D

Los máximos candidatos al título, según las apuestas

El Mundial de Rugby 2023 atraviesa sus primeras semanas de desarrollo y los resultados que se dieron en las primeras jornadas de la etapa de grupos trastocaron los favoritos a quedarse con el trofeo Webb Ellis en el planeta de las apuestas: con respecto a la previa del torneo, se modificó el máximo candidato y un equipo que es la principal amenaza de las potencias llegó al podio.

La modificación más trascendente se dio en el primer lugar, porque los All Blacks, al ser derrotados por Francia en el debut, bajaron hasta el tercero y ahora el que menos paga por su consagración es Sudáfrica, que ganó sus dos cotejos -ante Escocia y Rumania- con holgura y multiplica ganancias por hasta 3.75 en las casas de apuestas. Entre medio de ellos, con 4.00 y muy cerca de los Springboks, quedaron los locales gracias a sus triunfos iniciales sobre Nueva Zelanda y Uruguay.

Sudáfrica - 3.75

Francia - 4.00

Nueva Zelanda e Irlanda - 5.00

Inglaterra - 11.00

Australia - 26.00

Gales y Argentina - 34.00

Fiji - 41.00

Escocia - 101.00

Samoa e Italia - 501.00

Japón - 751.00